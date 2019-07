Bản hợp đồng "bom tấn" của Real Madrid mất hình tượng với báo chí và CĐV vì cơ thể béo ục ịch

Trong lúc bạn gái Cristiano Ronaldo đang khiến cộng đồng đoán già đoán non vì bụng to bất thường thì ở Real Madrid, cầu thủ được đưa về để thay thế siêu sao người Bồ Đào Nha cũng..."bụng to bất thường".



Theo Sport, vào thời điểm Hazard đến với Real Madrid anh đã nặng hơn 7kg so với dự tính ban đầu. Những bước chạy thiếu thanh thoát của tiền đạo người Bỉ được thể hiện rõ trong trận thua Tottenham 0-1 vừa rồi, khiến Chủ tịch Florentino Perez bắt đầu ngờ vực. Anh chơi 80 phút nhưng không để lại nhiều dấu ấn đậm nét trên sân.

Hazard quá béo so với quy định.

Thật khó tin khi ngôi sao trị giá 100 triệu euro lại... béo đến mức này.

Lối chơi của Hazard thiên về kỹ thuật và tốc độ. Vì thế thể hình là yếu tố vô cùng quan trọng. Tăng cân đồng nghĩa với việc những pha bứt tốc thường thấy của tiền vệ người Bỉ phần nào sẽ bị ảnh hưởng.

Ở Chelsea, anh thon gọn hơn rất nhiều hiện tại.

Chuyện Hazard thừa cân và chưa thể hiện được khả năng đủ khiến nhiều CĐV cảm thấy lo ngại. Tính đến thời điểm này, Real đã trải qua 4 trận đấu mang tính chất giao hữu nhưng chỉ thắng duy nhất 1 (trên chấm luân lưu). Họ vừa bị kình địch cùng thành phố Atletico đánh bại với tỉ số khó tin, 7-3, trong khi cầu thủ được coi là truyền nhân của Ronaldo vẫn đang loay hoay đi tìm bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới.

Nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha cũng cho rằng Real đang tính đến chuyện giữ Gareth Bale ở lại thêm 1 năm nữa phòng trường hợp Hazard tiếp tục gây thất vọng.

Từ giờ đến lúc La Liga mùa giải 2019-2020 chính thức khởi tranh Real còn 3 trận đấu giao hữu nữa. Đó được coi là những cơ hội quý giá cho Hazard nếu anh muốn chứng tỏ HLV Zinedine Zidane đã không sai khi đưa mình về Bernabeu.