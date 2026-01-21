Bán hơn 100 tấn dầu cho 1 khách hàng, Nga thu về gần 50 tỷ USD

Theo dữ liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lượng dầu mà Trung Quốc nhập khẩu từ Nga đạt 100,72 tấn trong năm 2025, giảm 7,1% so với năm trước đó.

Giá trị nhập khẩu ước đạt 49,8 tỷ USD, giảm 20,4%, hải quan cho biết.

Tuy giảm cả về lượng lẫn giá trị, Nga vẫn là nước cung cấp dầu thô lớn nhất sang Trung Quốc.

Ả Rập Xê Út đứng thứ 2 về xuất khẩu dầu sang Trung Quốc năm 2025, với sản lượng đạt 80,75 triệu tấn (tăng 2,6%), tiếp theo là Iraq (64,62 triệu tấn, tăng 1,2%), Malaysia (64,41 triệu tấn) và Brazil (47,07 triệu tấn).

Xét riêng tháng 12, xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc đã tăng 11,7% so với tháng 11, đạt 9,33 triệu tấn. Về giá trị, xuất khẩu tăng 3,6% lên 3,91 tỷ USD.

Năm 2024, xuất khẩu dầu mỏ của Nga sang Trung Quốc tăng 1,3% so với năm 2022, đạt 108,47 triệu tấn.

Năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 557,73 triệu tấn dầu thô, tương đương 11,55 triệu thùng/ngày, tăng 4,4% so với năm trước đó.

Theo công ty tư vấn Kpler, mức tăng này chủ yếu nhờ công suất lọc dầu gia tăng và nhu cầu bổ sung dự trữ cao hơn. Kpler dự báo sản lượng dầu của Trung Quốc trong năm 2025 sẽ đạt 15,38 triệu thùng/ngày, tăng 0,7% so với năm trước.

Bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu lên dầu Nga sau xung đột tại Ukraine, Trung Quốc vẫn duy trì nhập khẩu lượng lớn nhiên liệu từ Moscow.

Dầu thô của Nga được bán với giá chiết khấu cao, làm tăng sức hấp dẫn đối với các nhà máy lọc dầu Trung Quốc.

Trung Quốc và Ấn Độ hiện là 2 quốc gia tiêu thụ dầu Nga hàng đầu thế giới.

Tổng hợp﻿