Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Quang Thái

Ngày 27/11, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Quy định chính sách đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp thành phố, cấp huyện trước thời điểm 1/7/2025 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu; người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được hưởng các chế độ: Được hưởng trợ cấp một lần, mức trợ cấp theo thời gian làm việc tại Hội.

Đối với người làm việc tại Hội từ 5 năm trở lên, mức trợ cấp một lần bằng 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

Đối với người làm việc tại Hội từ 2 năm đến dưới 5 năm, mức trợ cấp một lần bằng 20 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

Đối với người làm việc tại Hội dưới 2 năm, mức trợ cấp một lần bằng số tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng nhân với số tháng làm việc thực tế tại Hội (không vượt quá 15 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng).

Đối với người đã được hưởng chính sách, chế độ nhưng mức trợ cấp thấp hơn chính sách, chế độ tại Nghị quyết này thì được cấp bổ sung theo quy định tại Nghị quyết này.

Kinh phí bổ sung được tính bằng mức trợ cấp quy định tại các điểm a, b, c Điều 4 của Nghị quyết này trừ đi mức trợ cấp đã hưởng theo chính sách, chế độ của Chính phủ quy định.

Các đối tượng được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương theo phân cấp ngân sách.