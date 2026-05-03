Bán hàng online, doanh thu mức nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

P.V |

Theo quy định mới, cá nhân bán hàng online có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2026 và Nghị định 141/2026/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh (bao gồm bán hàng online) có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống không phải nộp thuế TNCN. Đồng thời, mức doanh thu này cũng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ngược lại, trường hợp doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế, bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN, tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với tỷ lệ phần trăm tương ứng.

Không chỉ dừng lại ở nghĩa vụ kê khai, việc chậm nộp thuế cũng có thể kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý. Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến 25 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm và thời gian chậm nộp.

Đáng chú ý, trường hợp nợ thuế kéo dài hoặc cố tình trốn thuế, cá nhân kinh doanh có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, trong đó có việc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh năm 2019.

Trước thực trạng thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử, cơ quan thuế đang tăng cường rà soát, đưa các cá nhân kinh doanh online vào diện quản lý. Các biện pháp truy thu, xử lý vi phạm và cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thuế, bao gồm cả tạm hoãn xuất cảnh, sẽ được áp dụng đối với những trường hợp không tuân thủ.

Trong bối cảnh kinh doanh số ngày càng phát triển, việc chủ động kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ giúp cá nhân kinh doanh tránh rủi ro pháp lý, mà còn góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá "trái tim" tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư "đất vàng" Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

