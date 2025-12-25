Bán hàng không qua trung gian: Thương hiệu gia dụng Việt tìm động lực tăng trưởng mới trên Shopee Mall

Từng gắn liền với mạng lưới đại lý, cửa hàng phân phối phủ rộng khắp cả nước, các thương hiệu lâu đời như Tân Á Đại Thành hay Sunhouse đang từng bước dịch mở rộng mô hình bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng trên gian hàng chính hãng Shopee Mall.

Đưa sản phẩm ngách giá trị cao hòa mình vào dòng chảy thương mại điện tử

Thành lập từ năm 1993, Tân Á Đại Thành là đơn vị tiên phong tại Việt Nam sản xuất bồn nước inox và trong nhiều năm phát triển chủ yếu dựa trên hệ thống đại lý, cửa hàng trên cả nước. Mô hình phân phối qua trung gian giúp doanh nghiệp xây dựng độ phủ, nhưng cũng hạn chế khả năng tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng cuối.

Khi hành vi mua sắm dịch chuyển sang môi trường số, Tân Á Đại Thành bắt đầu mở rộng mô hình kinh doanh sang thương mại điện tử (TMĐT) như một bước đi chiến lược nhằm tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng cá nhân, đặc biệt là người tiêu dùng trẻ. Đây là thách thức không nhỏ với một doanh nghiệp có danh mục sản phẩm cồng kềnh và giá trị cao.

Theo bà Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Tân Á Đại Thành, logistics là rào cản lớn nhất khi đưa sản phẩm lên sàn. Đặc thù hàng hóa kích thước lớn đòi hỏi quy trình vận chuyển, giao nhận và lắp đặt phải được phối hợp đồng bộ để đảm bảo trải nghiệm cho người tiêu dùng. Trong quá trình này, Shopee đóng vai trò hỗ trợ quan trọng thông qua việc tối ưu vận hành và đưa ra các giải pháp logistics phù hợp, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tiếp cận khách hàng và nâng cao hiệu quả giao hàng.

Bên cạnh logistics, hệ sinh thái công cụ marketing và phân tích chuyên sâu từ Shopee Mall giúp Tân Á Đại Thành hiểu rõ hơn hành vi mua sắm trên môi trường số, từ đó tối ưu danh mục sản phẩm và chiến lược bán hàng phù hợp với kênh trực tuyến.

Nhờ sự hỗ trợ đồng bộ từ Shopee Mall, doanh số bán hàng của gian hàng Tân Á Đại Thành trên sàn ghi nhận mức tăng trưởng hơn 300% trong quý I/2025. Riêng trong đợt 12.12 vừa qua, kết quả kinh doanh của thương hiệu vượt xa kỳ vọng, với tổng giá trị hàng hóa tăng gấp 10 lần và số lượng đơn bán ra tăng gấp 20 lần so với ngày thường, cho thấy niềm tin và sức mua mạnh mẽ của người tiêu dùng đối với các sản phẩm giá trị cao trên Shopee Mall.

Xây dựng niềm tin người dùng và giải bài toán tái cấu trúc khi lên Shopee Mall

Ra đời từ năm 2000, Sunhouse có nhiều năm phát triển dựa trên hệ thống đại lý và siêu thị trên toàn quốc. Việc thiếu một kênh kết nối trực tiếp với người tiêu dùng trong mô hình vận hành đã khiến doanh nghiệp gặp hạn chế trong việc nắm bắt nhu cầu thực tế và cải thiện trải nghiệm sau bán hàng. Đồng thời, khi tần suất mua sắm online của người tiêu dùng Việt gia tăng mạnh mẽ thì việc doanh nghiệp mở rộng sang kênh TMĐT là điều cấp thiết.

Quá trình chuyển dịch tỷ trọng kinh doanh từ B2B sang B2C đặt Sunhouse trước nhiều thách thức mới. Trên môi trường trực tuyến, đặc biệt với các sản phẩm gia dụng có giá trị cao, việc xây dựng niềm tin trở thành yếu tố then chốt, khi người tiêu dùng ngày càng thận trọng và ưu tiên những địa chỉ mua sắm có cam kết rõ ràng về nguồn gốc, chất lượng.

Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh trên TMĐT cũng khốc liệt hơn, với mẫu mã sản phẩm liên tục được cập nhật và vòng đời ngày càng ngắn, buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc để vận hành hiệu quả - đầu tư mạnh mẽ hơn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, thay vì chỉ dựa vào lợi thế phân phối như trước.

Trong bối cảnh đó, Sunhouse đánh giá Shopee Mall là nền tảng TMĐT phù hợp để giải quyết đồng thời các thách thức này. Với cam kết 100% hàng chính hãng, Shopee Mall giúp thương hiệu củng cố niềm tin của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến. Song song đó, hệ sinh thái hỗ trợ trên nền tảng từ tính năng AI, Shopee Live, Shopee Video, các chương trình tiếp thị liên kết và đặc biệt là các công cụ phân tích đã cho phép Sunhouse tối ưu vận hành để thích nghi và liên tục đổi mới trong môi trường bán lẻ online cạnh tranh cao.

Sunhouse xây dựng Shopee Mall trở thành kênh thương mại điện tử chủ lực trong chiến lược tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Xuân Lộc, Giám đốc Kênh thương mại điện tử của Sunhouse, cho biết thêm: "Việc bán hàng trên Shopee Mall đã giúp doanh nghiệp lắng nghe được phản hồi của người tiêu dùng một cách chủ động, nhanh chóng và trực diện, từ đó cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như nâng cấp dịch vụ sau bán hàng".

Sunhouse đã xác lập kỷ lục mới về doanh thu trong các chiến dịch ngày sale số đôi.

Hiệu quả của quá trình thích ứng thể hiện rõ trong các chiến dịch cao điểm. Trong đợt 12.12 vừa qua, thương hiệu lần đầu lọt vào bảng xếp hạng bán chạy trên Shopee Mall ở hai ngành hàng điện gia dụng và đồ dùng nhà bếp, với hơn 15.000 đơn hàng, 155.000 lượt xem livestream và tổng giá trị giao dịch tăng gấp 12 lần so với ngày thường.

Là những thương hiệu hàng đầu của ngành gia dụng, Tân Á Đại Thành và Sunhouse đều cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp Việt trong việc mở rộng kênh bán trực tuyến và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Với vai trò nền tảng đồng hành, Shopee Mall đang góp phần đưa TMĐT trở thành một trụ cột tăng trưởng dài hạn cho các thương hiệu Việt.