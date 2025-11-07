Bắn hạ 200 máy bay không người lái chỉ trong một lần nạp

Công ty quốc phòng Úc Electro Optic Systems (EOS) vừa qua đã công bố vũ khí laser năng lượng cao (HEL) có chi phí thấp nhất thế giới. Hệ thống 150 kilowatt này mang tên Apollo, có khả năng tiêu diệt tới 200 drone trong một lần sạc mà không cần bắn một viên đạn hay yêu cầu nguồn điện bên ngoài.

Theo EOS, hệ thống cơ động và mô-đun này đánh dấu lần đầu tiên trên toàn cầu một vũ khí laser sẵn sàng chiến đấu ở cấp công suất này được ra mắt, và nó đã được xuất khẩu sang một quốc gia thành viên NATO.

Với khả năng mở rộng công suất lên tới 150 kW, Apollo có thể vô hiệu hóa drone ở cự ly 3 km và làm tê liệt các cảm biến quang học của đối phương từ khoảng cách 15 km. Hệ thống cung cấp khả năng chống drone cả tấn công lẫn phòng thủ với tốc độ ánh sáng.

Tiến sĩ Andreas Schwer, Giám đốc điều hành (CEO) của EOS, cho biết: "EOS phát triển vũ khí laser năng lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của thị trường và yêu cầu chiến lược mới trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng bầy đàn drone với chi phí tiết kiệm".

"Sự quan tâm của quốc tế đối với vũ khí laser năng lượng cao đang rất lớn, và ngày càng rõ ràng rằng chúng sẽ đóng vai trò trung tâm trong hệ thống phòng thủ chống drone trong tương lai."

Laser "trong hộp"

Một trong những tính năng nổi bật nhất của Apollo là tính cơ động và tự chủ. Toàn bộ hệ thống vũ khí được đặt gọn trong một container 20-foot tiêu chuẩn và có thể hoạt động hoàn toàn độc lập nhờ nguồn điện bên trong.

Chỉ riêng bằng pin, Apollo có thể thực hiện hơn 200 lần khai hỏa, mỗi lần có khả năng đốt cháy và hạ gục drone trên trời chỉ trong vài giây.

Khi kết nối với nguồn điện bên ngoài, hệ thống có thể thực hiện số lần khai hỏa gần như không giới hạn. Nó cung cấp khả năng bao quát 360 độ và nhắm mục tiêu hiệu quả vào các drone cỡ nhỏ và vừa, vốn thường dùng cho mục đích giám sát và trinh sát.

Việc hệ thống này không thuộc diện ITAR (International Traffic in Arms Regulations - Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế của Mỹ) mang lại cho EOS và các đồng minh một lợi thế hiếm có.

Điều này cho phép Úc và các quốc gia đối tác triển khai cũng như nội địa hóa hệ thống mà không cần sự chấp thuận của Washington, qua đó đẩy nhanh tốc độ tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Thiết kế cho thời đại drone

Drone (máy bay không người lái) đã nhanh chóng trở thành một đặc điểm định hình của chiến tranh hiện đại: giá rẻ, tốc độ nhanh, khó phát hiện hoặc đánh chặn bằng vũ khí thông thường. Đặc biệt, chiến thuật tấn công bầy đàn đã làm quá tải các hệ thống phòng không truyền thống từ Ukraine đến Trung Đông.

Apollo được thiết kế đặc biệt để chống lại các bầy đàn drone ở tốc độ ánh sáng, sử dụng năng lượng định hướng để vô hiệu hóa hoặc phá hủy các mục tiêu trên không mà không tốn chi phí hậu cần cao như tên lửa hay đạn dược.

Hệ thống cũng có thể làm mù các hệ thống quang học và trinh sát của kẻ thù, làm tê liệt khả năng giám sát của đối phương trước khi bị phát hiện.

EOS tuyên bố Apollo có thể hoạt động như một hệ thống độc lập hoặc là một phần của mạng lưới phòng thủ tích hợp, kết nối liền mạch với các hệ thống chỉ huy-kiểm soát và phòng không hiện có của NATO.

Nó cũng có thể được kết hợp với các hệ thống động năng– như trạm vũ khí điều khiển từ xa Slinger của công ty hoặc các tên lửa đánh chặn – để tạo nên một chiến lược chống drone đa tầng, nhiều lớp.

Việc ra mắt Apollo nối tiếp cột mốc trước đó của EOS vào tháng Tám, khi công ty này giành được hợp đồng xuất khẩu đầu tiên trên thế giới cho vũ khí laser năng lượng cao lớp 100 kW với một quốc gia thành viên NATO ở châu Âu.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về các biện pháp phòng thủ hiệu quả, chi phí thấp và có thể mở rộng để chống lại các mối đe dọa trên không giá rẻ ngày càng tăng, Apollo có thể đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới trong chiến tranh năng lượng định hướng – một kỷ nguyên mà laser, chứ không phải tên lửa, sẽ chiếm vị trí trung tâm trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát bầu trời.