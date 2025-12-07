Bàn giao chiếc T-7A Red Hawk đầu tiên để sử dụng trong chiến đấu

Boeing Aerospace đã chính thức chuyển giao máy bay huấn luyện - chiến đấu T-7A Red Hawk đầu tiên cho Không lực Hoa Kỳ (USAF), đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo thế hệ phi công tiêm kích và ném bom mới.

Thông tin này được bộ phận báo chí của Tập đoàn Boeing đưa tin trên trang X chính thức của mình.

Chiếc máy bay mang số hiệu đuôi "7005" đã đến Căn cứ Liên hợp San Antonio (JBSA) ở Texas. Nó sẽ trở thành phương tiện chính cho việc huấn luyện phi công lái tiêm kích thế hệ thứ năm - F-35A Lightning II và F-22 Raptor, cũng như các máy bay ném bom chiến lược mới nhất, đặc biệt là B-21 Raider.

Việc tiếp nhận T-7A Red Hawk đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quá trình phát triển hệ thống huấn luyện bay của Mỹ. Chiếc phi cơ này được thiết lập để thay thế máy bay T-38 Talon đã cũ kỹ, vốn đã phục vụ hơn 60 năm.

Red Hawk ban đầu sẽ được Phi đội 99 thuộc Không đoàn 12 sử dụng, máy bay mới sẽ cung cấp cho học viên một nền tảng hiện đại để thực hành các động tác phức tạp, mô phỏng không chiến và ứng phó với những tình huống bất thường.

Chương trình T-7A do Boeing phát triển hợp tác với Saab, được thiết kế để thay thế hoàn toàn phi đội T-38, vốn không còn đáp ứng được yêu cầu đào tạo phi công cho thế hệ máy bay mới nhất, mặc dù đã được hiện đại hóa nhiều lần.

Thay vào đó, T-7A Red Hawk được thiết kế để đáp ứng những thách thức hiện đại - tải trọng lớn, khả năng cơ động cao và cấu hình bay phức tạp.

Trong những năm tới, USAF dự kiến sẽ tiếp nhận hơn 350 máy bay T-7A , dần thay thế toàn bộ phi đội máy bay huấn luyện. Các học viên đầu tiên sẽ bắt đầu huấn luyện ngay sau khi hoàn tất việc lắp đặt cơ sở hạ tầng và tổ hợp mô phỏng.

Điều đáng chú ý là việc đưa máy bay vào USAF, cũng như việc bắt đầu sản xuất hàng loạt, đã bị trì hoãn nhiều lần. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất được cho là trục trặc ở hệ thống sơ tán khẩn cấp ACES 5 (ghế phóng) của máy bay.

Máy bay huấn luyện T-7A Red Hawk đầu tiên hạ cánh tại Căn cứ Không quân San Antonio.

Cụ thể, đó là việc vận hành hệ thống phóng không đúng cách ở tốc độ cao, dẫn đến hỏng hóc hệ thống đèn buồng lái, cũng như vi phạm trình tự kích hoạt của ghế huấn luyện viên và ghế học viên.

Các chuyến bay thử nghiệm cũng cho thấy sự mất ổn định ở góc tấn lớn, khiến việc thực hiện các thao tác huấn luyện trở nên khó khăn hoặc không thể thực hiện một cách an toàn. Ngoài ra vấn đề về phần mềm cũng được ghi nhận, đòi hỏi phải sửa chữa và kiểm tra lại đáng kể.

Ngoài những khó khăn về thiết kế và kỹ thuật, Boeing còn gặp phải vấn đề liên quan tới cung cấp linh kiện và kiểm soát chất lượng. Do đó, việc sản xuất hàng loạt T-7A đã nhiều lần bị trì hoãn.

Ban đầu, đợt giao hàng đầu tiên được lên kế hoạch vào năm 2024 , sau đó bị hoãn lại đến năm 2025, rồi đến năm 2026. Theo ước tính mới nhất, việc chuyển sang sản xuất hàng loạt dự kiến diễn ra vào năm 2027. Do đó, thời hạn đạt được khả năng sẵn sàng chiến đấu ban đầu (IOC) cũng bị lùi lại - khoảng năm 2027 - 2028.