Bàn giao cá thể chim công lục quý hiếm nằm trong Sách đỏ

Hoài Nam |

Một người dân ở Hà Tĩnh đã bàn giao cá thể chim công lục, loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 19/12, Công an phường Sông Trí (Hà Tĩnh) cho biết, vừa chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ anh Lê Hồng Sơn (phường Sông Trí) tự nguyện giao nộp để thả về tự nhiên.

Theo ngành chức năng, cá thể động vật hoang dã trên là chim công lục. Đây loài động vật hoang dã quý hiếm đang được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận từ gia đình anh Lê Hồng Sơn, Công an phường Sông Trí cùng Hạt Kiểm lâm đã lập biên bản và bàn giao cá thể chim công lục cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, phục hồi và quản lý trong điều kiện tự nhiên.

Ngành chức năng tiếp nhận cá thể chim công lục.

Chim công lục có tên trong Sách Đỏ, nhóm 1B thuộc danh mục động vật nguy cấp.

Cận cảnh cá thể chim công lục.

Được biết, chim công lục có tên trong Sách Đỏ, nhóm 1B thuộc danh mục động vật nguy cấp, cần được bảo vệ theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành năm 2025.

