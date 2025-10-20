Bạn gái xuất thân trâm anh thế phiệt khoe quà 20/10 của Vũ Văn Thanh: Vừa đắt đỏ, vừa ngọt ngào!

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay, hậu vệ ĐT Việt Nam Vũ Văn Thanh khiến dân mạng không khỏi trầm trồ khi chuẩn bị món quà cực "xịn xò" dành cho bạn gái. Trên trang cá nhân, Trần Bích Hạnh - nàng WAG có xuất thân trâm anh thế phiệt - khoe loạt quà tặng từ bạn trai gồm một chiếc iPhone 17 màu cam phiên bản mới nhất, nước hoa Louis Vuitton và bó tulip trắng - hồng sang trọng.

Đi kèm món quà là tấm thiệp viết tay ngọt ngào: "Chúc vợ yêu ngày 20/10 thật ngọt ngào và hạnh phúc. Anh sẽ luôn bên cạnh và yêu thương em, mong rằng chúng mình sẽ mãi bình yên như này. Yêu em".

Không chỉ là lời chúc, món quà còn thể hiện sự tinh tế và tình cảm sâu sắc mà hậu vệ tuyển Việt Nam dành cho nửa kia. Trong khung hình được chia sẻ, cả hai xuất hiện cực tình tứ - Văn Thanh giản dị trong áo polo trắng, còn bạn gái diện váy trắng chấm bi nữ tính, khoe nhan sắc dịu dàng và vóc dáng chuẩn "hot girl" phòng gym từng gây sốt cõi mạng.

Dưới phần bình luận, netizen đồng loạt để lại lời khen: "Văn Thanh khéo quá!", "Quà sang chảnh mà vẫn tình cảm", "Cặp đôi đẹp xứng đôi vừa lứa"... Có thể thấy, sau thời gian dài bên nhau, Vũ Văn Thanh và bạn gái vẫn luôn giữ được tình yêu bền chặt và ngọt ngào, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ.

Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh đã hẹn hò được hơn 2 năm. Bích Hạnh là người đẹp nổi tiếng ở Hà Nội, sở hữu nhan sắc sang trọng, phong thái đài các và xuất thân trong gia đình có điều kiện. Cô nàng được biết đến với gu thời trang tinh tế, lối sống hiện đại và luôn đồng hành cùng bạn trai trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Trong khi Văn Thanh là chàng cầu thủ gai góc, mạnh mẽ trên sân cỏ thì ngoài đời anh lại là người chu đáo, biết quan tâm. Cặp đôi nhiều lần khiến fan "tan chảy" với những khoảnh khắc ngọt ngào: đi du lịch cùng nhau, xuất hiện tại các sự kiện quan trọng hay đơn giản là những lời chúc, món quà nhỏ đầy tình cảm.