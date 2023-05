Bạn gái Văn Hậu, Doãn Hải My được khen vòng eo nhỏ siêu thực, tiết lộ hóp bụng tới mức mặt căng, tất cả chỉ là trên mạng

Nếu là fan của ĐT Việt Nam và quan tâm đến đời sống các cầu thủ, hẳn dân mạng sẽ biết đến Doãn Hải My - bạn gái Đoàn Văn Hậu. Cô nàng nổi lên không chỉ bởi danh xưng người của chàng hậu vệ xuất sắc nhất Việt Nam hiện tại mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp vạn người mê.

Mới đây, Doãn Hải My lại trình làng những bức ảnh diện bikini cực nóng bỏng khiến dân tình xuýt xoa. Điểm nhấn trong bộ ảnh lần này là vòng eo con kiến 55cm của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Với vùng bụng phẳng lì, săn chắc, vòng eo thon ấn tượng đem đến cho Hải My đường cong cơ thể gợi cảm mà rất nhiều cô gái muốn đạt được. Ngoài vòng eo nhỏ nhắn, Doãn Hải My còn khoe tấm lưng trần trắng mịn, quyến rũ, đốt mắt người xem.

Nhan sắc nóng bỏng của bạn gái Văn Hậu (Ảnh: FBNV)

Khi trả lời bình luận, bạn gái Văn Hậu cũng đã tiết lộ bí quyết để có những bức ảnh sống ảo cực chất khiến người hâm mộ khen nức nở. Cụ thể, có người gọi vòng hai của cô nàng là "siêu thực", Hải My đáp: "Hóp tới mức mặt căng luôn đó chị gái ơi" hay "tất cả chỉ là trên mạng thôi".

Dù vậy, người gần gũi và hiểu rõ Doãn Hải My nhất là Đoàn Văn Hậu cũng phải thốt lên lời khen body cô nàng quá "cháy". Được bạn trai khen, nàng WAG sinh năm 2001 cũng tự hào khẳng định đó là "chuyện" hiển nhiên.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu là cặp đôi đẹp nhất nhì làng bóng đá Việt. Cả hai thường xuyên khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Văn Hậu điển trai, cao ráo, vạm vỡ còn Hải My xinh đẹp, nóng bỏng, cuốn hút. Cặp đôi đã bên nhau 3 năm và đang được dân mạng tích cực giục cưới.