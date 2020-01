Bạn gái tin đồn của Quang Hải bất ngờ xuất hiện trên sân cổ vũ U23 Việt Nam đấu U23 CHDCND Triều Tiên

Tối 16/1, Quang Hải cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu vô cùng quan trọng gặp U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt đấu cuối cùng bảng D VCK U23 châu Á 2020. Hàng triệu người hâm mộ cả nước đang cùng hướng về Thái Lan cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo, trong đó có cả những người thân thiết với các tuyển thủ.

Đáng chú ý là cô nàng Huyền My, bạn gái tin đồn của tiền vệ Quang Hải cũng đã có mặt tại Bangkok để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Huyền My chiếm spotlight bởi gương mặt xinh xắn, đôi mắt to và nước da trắng trẻo. Cô nàng còn dán trên hai má những biểu tượng hình trái tim và hình cờ Việt Nam.

Huyền My nổi lên trong thời gian gần đây khi dính tin đồn hẹn hò cùng ngôi sao tuyển U23 Việt Nam. Cả hai thường xuyên có những tương tác qua lại trên mạng xã hội.

Dân mạng cũng soi ra bằng chứng Quang Hải xuất hiện cùng Huyền My và nhóm bạn tại Đà Lạt hồi tháng 12/2019. Sự có mặt của Huyền My trên khán đài cổ vũ U23 Việt Nam hôm nay càng khiến dân tình xôn xao và chắc mẩm về mối quan hệ của cả hai.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra lúc 20h15 hôm nay 16/1.