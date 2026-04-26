Bạn gái tin đồn của G-Dragon nổi điên vì bị “cắm sừng”, chửi xối xả trước mặt tiểu tam

DƯƠNG NAM |

Không thể ngờ được rằng tiểu tam lại tìm tới tận nơi bạn gái tin đồn của G-Dragon đang hẹn hò.

Sáng 26/4, tờ Starnews đưa tin, Á hậu Hàn Quốc Kim Go Eun (bạn gái tin đồn của G-Dragon) vừa đăng tải video bóc phốt tiểu tam trên kênh YouTube cá nhân. Theo lời Kim Go Eun, cô từng 2 lần bị phản bội, chịu cú sốc lớn trong chuyện tình cảm.

Người đẹp họ Kim bức xúc kể lại: “Khi đó, tôi đang ở cùng bạn trai cũ thì người phụ nữ khác (tiểu tam) bỗng dưng tìm đến. Lúc ấy, tôi đã chửi bới 1 trận tơi bời. Cãi nhau 1 trận ‘long trời lở đất’ rồi chính thức chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông đó luôn”.

Kim Go Eun từng “nổi trận lôi đình” vì phải chạm trán với tiểu tam. Ảnh: Naver

Chưa dừng lại ở đó, Kim Go Eun còn bị 1 chàng trai khác “cắm sừng”. Được biết, gã trai đểu này đột ngột cắt đứt liên lạc với nàng Á hậu để thoải mái cặp kè người khác. Đáng nói, ban đầu Kim Go Eun không hề biết chuyện đàng trai có người mới và thậm chí còn tưởng anh này gặp chuyện gì đó chẳng lành nên mới đột ngột cắt liên lạc với cô. Vậy nên khi ấy, nàng Á hậu sinh năm 2000 đã vội vã dáo dác đi dò hỏi thông tin của anh người yêu trong tâm trạng vô cùng lo lắng, sốt ruột. Ai dè tất cả những người cô tìm đến hỏi han đều cùng 1 giuộc với anh bạn trai đểu cáng.

Sau khi bị đối phương cắt đứt liên lạc rồi lừa dối tình cảm, Kim Go Eun đã đúc rút ra 1 điều xương máu: “Theo tôi thấy thì cái kiểu chia tay mà để đối phương cắt đứt liên lạc trước là kinh khủng nhất. Thà anh ta để lộ ra việc quen người mới ngay từ đầu thì ít nhất mình còn sớm biết được lý do chia tay và mình có thể nổi giận hay chửi mắng được. Còn cái kiểu đột ngột mất tích sẽ khiến mình hoang mang, hoàn toàn không biết lý do chia tay là gì luôn ấy. Ban đầu mình còn cứ ngây thơ lo lắng cho người ấy vì cứ tưởng xảy ra chuyện gì không may. Nhưng tới lúc sự thật (đối phương cắt đứt liên lạc để cặp kè người mới) được phơi bày thì mới hết hồn”.

Những chia sẻ của Kim Go Eun đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng mới đây. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả tỏ ra đồng cảm trước những chia sẻ thật lòng từ Kim Go Eun. Bên cạnh đó, không ít netizen cho biết họ vô cùng ngỡ ngàng vì không thể ngờ được rằng 1 mỹ nhân xinh đẹp như nàng Á hậu họ Kim lại có đường tình duyên lận đận tới như vậy.

Kim Go Eun sinh năm 2000, tốt nghiệp từ khoa Vận hành hàng không của trường Cao đẳng kỹ thuật Inha. Cô sở hữu chiều cao 1m71, nhan sắc xinh đẹp và từng giành được ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2022. Người đẹp cũng được biết tới là con gái của cựu cầu thủ bóng đá quốc gia Hàn Quốc Kim Hyun Soo.

Á hậu Kim Go Eun quen biết nhiều nghệ sĩ ở làng giải trí Hàn. Ảnh: IGNV

Trong năm nay, Kim Go Eun nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả châu Á nhờ màn xuất hiện trong chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 5 với tư cách người chơi. Ngoài ra, cô cũng từng có khoảng thời gian chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với tin đồn hẹn hò thủ lĩnh BIGBANG G-Dragon.

Còn nhớ nghi vấn Kim Go Eun hẹn hò G-Dragon bùng lên mạnh mẽ sau khi cặp đôi tin đồn được phát hiện tới xem trận đấu bóng đá của đội PSG ở Osaka (Nhật Bản) hồi tháng 7/2023. Chưa dừng lại ở đó, 2 người họ còn chia sẻ loạt ảnh từ những địa điểm giống nhau lên trang cá nhân.

Giữa bão tin đồn tình ái, đại diện của G-Dragon cho biết anh với Kim Go Eun là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, nhiều khán giả không mấy tin vào lời giải thích này và vẫn cho rằng thủ tĩnh BIGBANG thực sự từng có khoảng thời gian ngắn hẹn hò cùng Á hậu kém 12 tuổi.

Màn xuất hiện của Kim Go Eun trên Địa Ngục Độc Thân trong năm nay đã thu hút sự chú ý lớn từ khán giả châu Á. Ảnh: Netflix

G-Dragon và Kim Go Eun chụp ảnh với kiểu tạo dáng giống nhau tại cùng 1 địa điểm. Ảnh: X

Cả 2 cũng đăng ảnh hoàng hôn tại địa điểm giống hệt nhau. Ảnh: X

G-Dragon và Kim Go Eun cùng đến xem 1 trận bóng đá hồi tháng 7/2023. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa G-Dragon và Kim Go Eun từng gây bàn tán khắp cõi mạng. Ảnh: Naver

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

01:11
Xe tay ga 125cc mới ra mắt của Yamaha: Giá rẻ gây sốt, cạnh tranh Honda Vision

Xe tay ga 125cc mới ra mắt của Yamaha: Giá rẻ gây sốt, cạnh tranh Honda Vision

01:16
Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

01:04
Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:16
