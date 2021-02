Bạn gái siêu mẫu đột ngột qua đời, trung vệ Jerome Boateng bỏ chung kết FIFA Club World Cup

Kasia Lenhardt và Jerome Boateng từng hẹn hò nhau gần 1 năm rưỡi

Kasia Lenhardt là siêu mẫu nổi tiếng nước Đức, từng lọt top 4 cuộc thi Next Top Model phiên bản Đức năm 2012 và đã hẹn hò gần 1 năm rưỡi với tuyển thủ Đức Jerome Boateng. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ra không hạnh phúc trong thời gian cặp kè bên nhau và vừa chia tay nhau hôm 2-2. Ngay trước khi chia tay Boateng, Kasia phải nhập viện do gặp tai nạn trong tình trạng tự lái xe khi say rượu.

Chỉ 1 tuần sau khi chia tay, siêu mẫu Kasia Lenhardt bất ngờ qua đời trong căn hộ riêng ở Berlin hôm 9-2 và cảnh sát khám nghiệm cho biết khả năng đây là một vụ tự sát vì không tìm thấy dấu hiệu cho thấy sự can thiệp từ bên ngoài.



"Vào khoảng 20 giờ 30 tối thứ ba, cảnh sát được thông báo về một vụ nghi tự tử ở Charlottenburg. Nạn nhân qua đời trong nhà riêng và không có dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của người khác" - tờ BILD đưa tin.

Trước đó, Boateng từng tố cáo Kasia đã thường xuyên đe dọa hủy hoại sự nghiệp của anh và góp phần phá hoại chuyện tình cảm giữa anh với vợ cũ Rebecca Silvera. Trong khi đó, Lenhardt chủ động chia tay trung vệ 32 tuổi sau khi nhận xét Boateng là kẻ dối trá, bội bạc.



Jerome Boateng đã xin phép CLB chủ quản Bayern Munich không tham dự trận chung kết FIFA Club World Cup và chắc chắn sẽ lỡ cơ hội cùng Bayern đoạt danh hiệu thứ 6 trong vòng một năm. Cậu em nhà Boateng là một trong những trụ cột giúp "Hùm xám" đoạt 5 danh hiệu trong mùa giải trước đó, gồm: Champions League, Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức, Siêu cúp châu Âu 2020 và Siêu cúp Đức 2020.