Bạn gái kín tiếng của Liên Bỉnh Phát: Cựu thành viên Mắt Ngọc, gợi cảm như Triệu Lệ Dĩnh

Sau chiến thắng lịch sử tại Liên hoan phim Kim Chung lần thứ 60, Liên Bỉnh Phát chính thức ghi tên mình vào bản đồ điện ảnh châu Á khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Khi chuyến bay chở "Thị đế Kim Chung" đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều người hâm mộ đã có mặt để chào đón nam diễn viên, nhưng spotlight nhanh chóng thuộc về một nhân vật đặc biệt: nữ ca sĩ Ngọc Kayla.

Khoảnh khắc Ngọc Kayla bất ngờ xuất hiện, tay cầm bó hoa tươi tiến đến ôm chầm lấy Liên Bỉnh Phát đã khiến nhiều người có mặt như vỡ òa. Nam diễn viên nở nụ cười hiền, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn thấy người yêu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cặp đôi kín tiếng nhất nhì Vbiz bỗng trở thành tâm điểm của mạng xã hội, và profile bạn gái Liên Bỉnh Phát cũng được dân lùng sục.

Ngọc Kayla có mặt tại sân bay, đón người yêu về nước sau thành tích tại LHP Kim Chung

Ngọc Kayla, tên thật là Phan Thị Ngọc Thương, sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Cô từng là một trong những mảnh ghép nổi bật của nhóm nhạc Mắt Ngọc - nhóm nhạc nữ gắn liền với ký ức của thế hệ 8x, 9x. Năm 2015, Ngọc Kayla gia nhập nhóm, đảm nhận vị trí thay thế Hoàng Oanh. Dù thời điểm đó cô phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều từ người hâm mộ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Ngọc Kayla đã chứng minh được thực lực của mình. Giọng hát sáng, phong cách trình diễn tự tin và năng lượng tươi mới giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt trung tâm của nhóm.

Ngọc Kayla còn thử sức tại chương trình Giọng hát Việt 2017, về đội huấn luyện viên Đông Nhi. Dù không tiến sâu trong cuộc thi, nhưng nhờ ngoại hình xinh xắn, phong thái biểu diễn cuốn hút và tinh thần cầu tiến, cô vẫn để lại ấn tượng riêng trong lòng khán giả.

Ngọc Kayla từng là thành viên nhóm Mắt Ngọc. Cô tham gia Giọng Hát Việt 2017 thuộc đội của HLV Đông Nhi

Khán giả từng ưu ái gọi Ngọc Kayla là "bản sao Jang Nara" hay "Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt" nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt ngào đặc trưng. Trên sân khấu, Ngọc Kayla lại là một hình ảnh hoàn toàn khác - quyến rũ, hiện đại và đầy năng lượng.

Người yêu Liên Bỉnh Phát theo đuổi phong cách sexy nhưng tinh tế, thể hiện rõ qua những sản phẩm âm nhạc như I Will Show You hay Sau Mỗi Đêm Dài. Không đóng khung bản thân trong vai trò ca sĩ, thời gian gần đây Ngọc Kayla còn lấn sân sang sân khấu kịch qua chương trình Đánh Thức Đam Mê. Hiện tại, Ngọc Kayla vẫn thường xuyên đi diễn ở nhiều sự kiện lớn nhỏ, tuy nhiên về sản phẩm hay màu sắc âm nhạc vẫn chưa để lại quá nhiều bùng nổ.

Ngọc Kayla chuộng phong cách sexy, quyến rũ khi lên sân khấu

Vóc dáng thon gọn, 3 vòng gợi cảm của bạn gái Thị Đế Kim Chung

Nhiều người còn ví von Ngọc Kayla như Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt

Tin đồn hẹn hò giữa cặp đôi bắt đầu rộ lên từ năm 2020, khi họ thường xuyên bị bắt gặp cùng xuất hiện trong các buổi tụ họp bạn bè và sự kiện riêng tư. Dù không công khai hay lên tiếng phủ nhận, sự tương tác kín đáo giữa hai người luôn khiến khán giả "đoán già đoán non".

Cho đến khi xuất hiện trên talkshow, Ngọc Kayla tiết lộ về mối tình giữa cả hai. Về phía Liên Bỉnh Phát sau đó cũng thừa nhận chuyện tình cảm và cho biết cả hai được gia đình 2 bên ủng hộ, thậm chí là giục cưới liên tục.

Liên Bỉnh Phát chia sẻ rằng anh và bạn gái có chung quan điểm sống - không muốn dùng chuyện riêng tư để thu hút sự chú ý hay tạo độ hot trên mạng xã hội. Cả hai đều mong khán giả nhớ đến mình qua những sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc thay vì đời sống cá nhân.

Liên Bỉnh Phát dắt bạn gái ra mắt với nhiều đồng nghiệp thân thiết

Ngọc Kayla xuất hiện cùng Liên Bỉnh Phát trong sự kiện của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai