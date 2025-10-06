"Bạn gái kém 26 tuổi của Tôn Bằng" là ai mà đang tái hiện cuộc sống trên ngôi nhà di động như Hằng Du Mục?

Tôn Bằng (SN 1981) được cộng đồng mạng biết đến là chồng cũ người ngoại quốc của Hằng Du Mục. Cả hai “đường ai nấy đi” không mấy êm đẹp khi thường xuyên xảy ra tranh cãi, đấu tố về vấn đề tài sản, con chung - con riêng.

Vào ngày 4/4 vừa qua, Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự. Trước thông tin này, Tôn Bằng vẫn livestream bán hàng, chia sẻ clip trên các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây nhất, Tôn Bằng còn khiến nhiều người chú ý khi công khai có bạn gái mới. Thậm chí, trên các video mà anh đăng tải, còn thoải mái gọi là vợ khiến dân tình tò mò về danh tính của cô gái này.

Tôn Bằng đăng nhiều video cùng một cô gái, công khai gọi là vợ cùng loạt cử chỉ thân mật

Theo đó, người mà Tôn Bằng gọi bằng vợ là Nguyễn Thanh Thảo (SN 2007, quê quán Yên Bái cũ). Cô gái này kém Tôn Bằng 26 tuổi, từng có thời điểm được nhiều người quan tâm khi úp mở xuất hiện chung. Từ khoảng đầu tháng 8, Thanh Thảo cũng dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ về mối quan hệ của mình.

Trên trang cá nhân của mình, Thanh Thảo thường đăng tải các hình ảnh đi du lịch tại các tỉnh, thành ở Trung Quốc. Cô cũng “flex” một số đoạn clip khoe góc nghiêng của bạn trai, ngồi trong xe ô tô, được Tôn Bằng nấu đồ ăn cho,... và thể hiện sự hạnh phúc.

Thanh Thảo đăng tải nhiều hình ảnh vi vu tại Trung Quốc

Về phía Tôn Bằng, anh cập nhật chăm chỉ trên MXH về cuộc sống của mình gần đây. Cả hai cùng nhau vi vu trên xe di động, tiếp tục cuộc sống du mục. Đáng chú ý hơn trong hành trình này, Tôn Bằng còn đưa cả mẹ đi cùng. Anh cũng thường làm nội dung “mẹ chồng - nàng dâu” trên kênh của mình. Ngoài ra, trông một vài khung hình, Tôn Bằng cũng tiết lộ đã về ra mắt gia đình bạn gái.

Tôn Bằng đưa cả mẹ và bạn gái cùng đi trên chiếc xe di động

Anh cũng khoe đã về ra mắt nhà bạn gái

Song phía dưới phần bình luận, nhiều người xem các đoạn clip của cặp đôi đều nhắc đến tên Hằng Du Mục. Bởi một phần do trước đó, Hằng Du Mục cũng đã rất nổi tiếng với cuộc sống du mục trên xe di động, đi khắp nơi cùng Tôn Bằng.

Bên cạnh đó, không ít netizen cũng tỏ ra lo lắng bởi bạn gái mới của Tôn Bằng còn quá trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Tuy nhiên, Tôn Bằng cũng thẳng thắn bình luận đối chất với cộng đồng mạng rằng tình yêu không quan trọng tuổi tác, cả hai vẫn vui vẻ khi ở cạnh nhau.

Bỏ qua những bàn tán của cộng đồng mạng, cả hai vẫn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau

Trước đó, vào đầu tháng 4, khi có thông tin Hằng Du Mục bị bắt, thì Tôn Bằng đã livestream, nhắc đến vợ cũ và bày tỏ mong muốn trở thành người chịu trách nhiệm chăm sóc cho hai con trong giai đoạn này. 2 con trai lớn đã có thể tự lo cho mình, tuy nhiên còn 2 con trai nhỏ - con chung của anh và Hằng Du Mục thì rất cần sự quan tâm.

Tôn Bằng cũng bày tỏ sự lo lắng, không biết nên giải thích hay chia sẻ thế nào với các con nhỏ để chúng hiểu vấn đề. Song sau đó khoảng 2 tháng, Tôn Bằng đăng tải đơn kiện đòi giành quyền nuôi con vì vợ cũ vướng vòng lao lý, không còn khả năng nuôi con.

Song đến hiện tại, các thông tin này vẫn chưa được Tôn Bằng cập nhật thêm. Thay vào đó, Tôn Bằng tập trung đăng tải về cuộc sống với mối quan hệ mới của mình.