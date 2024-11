Bạn gái Hồng Thanh xin lỗi, tuyên bố rút khỏi mạng xã hội

Sau 1 ngày im ắng, trưa 21/11 hot girl Bivi Vũ mở lại Facebook cá nhân, chính thức lên tiếng về ồn ào lối sống “phông bạt”, nhắc đến tên bạn trai - Hồng Thanh. Động thái này của tình mới Hồng Thanh nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội, netizen bàn tán rôm rả.

Bivi Vũ đăng tải hình ảnh của bản thân trong bài đăng đính chính và xin lỗi trên trang Facebook cá nhân.

Theo đó, Bivi Vũ thừa nhận chuyện dùng hình ảnh người khác, sau đó ghép mặt bản thân vào và chỉnh sửa rồi đăng tải lên mạng xã hội. Lý do của việc làm này do cô đưa ra là ít chụp ảnh và cảm thấy không có quá nhiều khác biệt so với thực tế. Đồng thời, cô cho biết thêm những hình ảnh khoe túi xách đồ hiệu đang được nhiều trang mạng chia sẻ đã có từ 4-5 năm trước còn thời gian gần đây cô đã “ở ẩn”, nên chưa bao giờ có ý định khoe khoang hay cố tình phô trương.

Bạn gái Hồng Thanh cũng phủ nhận chuyện sống “phông bạt” gia thế. Cô phân trần: “Gia đình mình có điều kiện thật hay không, điều này những người xung quanh ngoài đời đều biết rõ, nên mình không có gì phải che giấu hoặc làm màu”.

Bivi Vũ gửi lời xin lỗi đến Hồng Thanh.

Cuối cùng, Bivi Vũ gửi lời xin lỗi đến Hồng Thanh, cô chia sẻ: “Đây là lỗi của riêng mình, và mình xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về không hề liên quan gì đến anh Thanh. Mình xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và anh Hồng Thanh”.

Bivi Vũ cũng gửi lời xin lỗi đến những cá nhân, tập thể chịu ảnh hưởng tiêu cực từ câu chuyện của cô, xin rút kinh nghiệm sâu sắc và khẳng định “sẽ không quay lại với mạng xã hội”.

Nguyễn văn chia sẻ của Bivi Vũ như sau:

“Xin chào mọi người!

Trước tiên, mình thừa nhận rằng mình đã sai khi sử dụng hình ảnh không phải của mình và ghép mặt mình vào. Lúc đó, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng hành động này giống như việc nhiều người sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh hoặc AI để thay đổi ảnh. Vì mình ít chụp ảnh và không thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân, mình cảm thấy những hình ảnh ghép không khác biệt quá nhiều so với thực tế nên mình đã làm vì cũng nghĩ chả ai quan tâm.

Nhưng mình đã sai khi không lường trước hậu quả và để sự việc đi xa như thế này. Đây là lỗi của riêng mình, và mình xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về không hề liên quan gì đến anh Thanh.

Ngoài ra mình muốn nói thêm những trang Facebook trước đây mang tên mình đều là của mình nhưng đã bị người khác hack với mục đích lợi dụng và qua lại với rất nhiều người trong suốt rất nhiều năm.

Về những hình ảnh túi xách và đồ hiệu mà mọi người nhắc đến, đó là những hình ảnh mình đã đăng từ 4-5 năm trước. Sau đó, mình đã chọn ở ẩn trong một thời gian dài và gần như ít xuất hiện trên mạng xã hội cho đến gần đây. Mình chưa bao giờ có ý định khoe khoang hay cố tình phô trương. Những gì mọi người thấy chỉ đơn giản là một phần cuộc sống.

Gia đình mình có điều kiện thật hay không, điều này những người xung quanh ngoài đời đều biết rõ, nên mình không có gì phải che giấu hoặc làm màu. Thực tế, mình đã sống ở Mỹ hơn 10 năm và không quá quan tâm đến những lời bàn tán trên mạng xã hội Việt Nam vì nó cũng không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống ngoài đời của mình.

Điều khiến mình buồn nhất là một số nguồn tin đã thêu dệt, bóp méo sự thật, và tạo ra những hiểu lầm không đáng có. Những bài báo viết cách đây 4 năm về mình đã bị đào lại, thêm thắt để đồn đoán, khiến những người xung quanh mình bị ảnh hưởng. Mình hy vọng mọi người hiểu rằng không phải tất cả thông tin trên mạng đều phản ánh đúng thực tế vì mình cũng không thực tế và vẫn đang học cách sống thật với bản thân, dù gia đình mình trước giờ chưa để mình phải thiếu thốn một điều gì.

Một lần nữa, mình chỉ xin lỗi vì đã sai trong việc ghép mặt mình vào ảnh trên mạng. Ngoài ra, trong vài năm gần đây, mình không nghĩ rằng mình đã làm sai với ai điều gì. Mình chỉ tập trung vào cuộc sống thật của mình, với công việc tốt ổn định mà mình có thể tự lo cho bản thân, và bên mình luôn có gia đình, và người yêu ủng hộ dù đôi lúc mình cũng đáng ghét lắm.

Mình sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự việc lần này và cũng sẽ không quay lại với mạng xã hội. Đồng thời, mình mong rằng mọi người sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn và không để những thông tin không chính xác tiếp tục gây tổn thương cho những người không liên quan.

Mình xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và anh Hồng Thanh. Mình mong câu chuyện này sẽ khép lại ở đây.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc.

Trân trọng,”.

Cô nàng phủ nhận chuyện sống "phông bạt", chỉ thừa nhận dùng ảnh người khác do ít chụp ảnh và cũng không thấy quá khác biệt.

Netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều sau bài đăng đính chính thông tin và xin lỗi của Bivi Vũ, cho rằng cô chỉ lên tiếng khi bị phát hiện chứ chưa nhận ra mình sai khi sử dụng hình ảnh người khác.

Điều này cũng làm dấy lên những nghi ngờ về việc những thông tin về gia thế, học thức,... của cô nàng trước đó có đúng sự thật hay không. Thậm chí, cả những hình ảnh cá nhân cô chia sẻ trên mạng xã hội thì đã có bao nhiêu phần trăm là chỉnh sửa. Mối quan hệ hiện tại của cô và Hồng Thanh như thế nào? Tại sao Hồng Thanh giữ im lặng.

Trước đó, chỉ sau vài giờ đồng hồ trên mạng xã hội rộ lên tin đồn Bivi Vũ sống “phông bạt” khi cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh người khác thành ảnh của mình thì Hồng Thanh đã ầm thầm ẩn/xóa clip công khai tình yêu, un follow Bivi Vũ trên mạng xã hội TikTok. Trước những comment hỏi về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi, còn yêu hay đã chia tay sau 1 ngày công khai, Hồng Thanh giữ im lặng.

Theo như những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội trước đó thì Bivi là hot girl lai hai dòng máu Việt - Ấn, cô thông thạo nhiều thứ tiếng và từng theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Harvard (Mỹ). Trên trang cá nhân, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ghi lại cuộc sống sang chảnh với những chuyến đi du lịch, dùng hàng hiệu,... Tuy nhiên, những thông tin này là chính xác hay không thì chưa thể khẳng định ở thời điểm hiện tại.

Đây vẫn đang là sự việc thu hút nhiều sự quan tâm của netizen.