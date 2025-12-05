Bạn gái Đức Phạm khổ sở vì tóc bết

Sau khi công khai mối quan hệ với doanh nhân Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nàng hậu lại nhận về những ý kiến trái chiều về nhan sắc. Trong đoạn video fitting show mới đăng tải hút gần 1 triệu lượt xem, người đẹp sinh năm 1998 bất ngờ bị chê bai vì mái tóc... bết. Thậm chí, bạn gái Đức Phạm sau đó đã phải tự mình lên tiếng, cho biết cơ địa tóc mềm nên lên hình trông không được tơi và bồng bềnh.

Vũ Thúy Quỳnh thả dáng khoe dáng nuột nà trong đoạn video fitting đồ cho show diễn sắp tới của NTK Đỗ Long. (Nguồn: vuthuyquynh.official)

Sở dĩ, mái tóc của Vũ Thúy Quỳnh gây nhiều tranh luận vì trông thiếu đi độ bồng bềnh, bóng khỏe. Phần tóc mái vào nếp, thiếu độ tơi xốp khiến tổng thể dễ tạo cảm giác như bị bết, làm nhan sắc nàng hậu giảm bớt đi sự lung linh. Tuy nhiên, bù lại cho khoảnh khắc tóc tai kém hoàn hảo, Vũ Thúy Quỳnh vẫn ghi điểm nhờ vóc dáng nuột nà và đường cong quyến rũ. Diện những bộ trang phục ôm sát, Á hậu Miss Universe Vietnam 2024 khoe được tỷ lệ cơ thể nổi bật, 3 vòng cân đối. Cô lựa chọn lối makeup nhẹ nhàng để tôn lên đường nét thanh tú, tự nhiên.

Vũ Thúy Quỳnh hút mắt với body quyến rũ, nhưng mái tóc của cô lại gây mất điểm.

Sau khi nhận nhiều lời chê bai mái tóc bết, Vũ Thúy Quỳnh đã lên tiếng giải thích rằng đó là do chất tóc mềm chứ thật ra cô vừa mới gội đầu.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, Vũ Thúy Quỳnh còn nhiều lần ghi điểm với mái tóc bồng bềnh, dày khỏe, giúp cô "ăn hình" hơn rất nhiều.

Cách đây không lâu, Vũ Thúy Quỳnh từng gây thất vọng khi xuất hiện tại một sự kiện dưới ống kính cam thường. Thay vì hình ảnh long lanh như mọi khi, nàng hậu bị nhận xét xuống sắc hơn hẳn với làn da xỉn, không đều màu và có khuyết điểm, gương mặt lộ rõ nét hốc hác, kém rạng rỡ. Đặc biệt, Vũ Thúy Quỳnh luôn gắn liền với hình ảnh “nữ hoàng lookbook” cùng gương mặt mộc xinh xắn, tự nhiên nên hình ảnh cam thường này của người đẹp càng gây tranh cãi.