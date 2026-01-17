Bạn gái của “người hùng” Minh Phúc là ai?

Mới đây, Minh Phúc - cầu thủ sinh năm 2004 tỏa sáng khi ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận Tứ kết U23 Châu Á 2026 gặp đội tuyển U23 UAE. Trước đó vài phút, Minh Phúc cũng có pha tạt bóng đẹp mắt cho Đình Bắc ghi bàn nâng tỷ số.

Rất nhanh chóng, mạng xã hội dành nhiều lời khen cho Minh Phúc. Bên cạnh đó, mọi thông tin về chàng cầu thủ này cũng được tìm kiếm rần rần. Đáng chú ý nhất, Minh Phúc đã là “hoa có chủ” và bạn gái của nam cầu thủ cũng nổi tiếng không kém.

Minh Phúc ghi bàn quyết định, đưa đội tuyển Việt Nam vào bán kết (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, bạn gái của Minh Phúc là Hoàng Lan Anh - TikToker sinh năm 2004. Cô nàng sở hữu 3,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội TikTok, từng nhiều lần gây bão vì những màn bắt beat mượt mà và rất thần thái.

Trên trang cá nhân của mình, Hoàng Lan Anh chủ yếu làm các nội dung về nhảy, hát nhép những ca khúc theo trend. Ngoài ra, cô cũng làm KOC, giới thiệu sản phẩm, người mẫu ảnh. Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt cuốn hút cùng thần thái 10/10, các đoạn clip của Hoàng Lan Anh luôn đạt được hàng triệu lượt xem và nhiều sự yêu mến từ netizen.

Minh Phúc và bạn gái - TikToker Hoàng Lan Anh

Hoàng Lan Anh là gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ

Cô sở hữu 3,7 triệu người theo dõi trên TikTok

Lan Anh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cuốn hút

Cô nàng cũng không ngại “flex” tình yêu đẹp của mình trên MXH. Lan Anh thường đăng tải những đoạn clip vui vẻ, hạnh phúc bên bạn trai Minh Phúc. Nữ TikToker cũng thể hiện sự tự hào, “thắng đời” khi có bạn trai là cầu thủ và từng giành nhiều thành tích ấn tượng cùng đội tuyển Việt Nam.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho cả hai bởi những tương tác hết sức đáng yêu, dễ thương. Ngoài ra, netizen cũng bày tỏ Minh Phúc và Hoàng Lan Anh cực đẹp đôi, đồng hành và hỗ trợ nhau từ cuộc sống đến sự nghiệp.

Cặp đôi công khai chuyện tình yêu ngọt ngào

Tổng hợp