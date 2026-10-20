Bạn gái cũ của Justin Bieber đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân, bỏ lại con thơ chưa tròn 1 tuổi

Sự ra đi đột ngột của người đẹp này khiến nhiều người xót xa, đau buồn bởi cô vừa đón con gái đầu lòng vào tháng 1 năm nay.

Ngày 20/10 (giờ Việt Nam), tờ TMZ đưa tin người mẫu Sahara Ray - bạn gái cũ của Justin Bieber - đã qua đời ở tuổi 34. Trên truyền thông Mỹ, gia đình cho biết Sahara Ray trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của gia đình vào đêm qua tại bệnh viện. Người thân từ chối tiết lộ nguyên nhân tử vong của Sahara Ray.

Sự ra đi đột ngột của nữ người mẫu khiến nhiều người xót xa, đau buồn bởi cô vừa đón con gái đầu lòng vào tháng 1 năm nay. Bài đăng cuối cùng của cố nghệ sĩ trên mạng xã hội là vào tháng 7. Khi đó, Sahara Ray chia sẻ loạt ảnh đáng yêu của con gái Snow. Bạn thân Becky Hearn đã đăng tải loạt ảnh kỷ niệm trên Instagram để tưởng nhớ Sahara Ray: "Sahara, một tâm hồn thuần khiết với trái tim vô cùng rộng lớn. Tôi đau lòng cho bạn và gia đình bạn. Hãy yên nghỉ nhé".

Sahara Ray qua đời ở tuổi 34. Ảnh: Page Six.

Nữ người mẫu sinh con vào tháng 1 năm nay. Ảnh: Instagram.

Đáng chú ý, vào tháng 4/2024, Sahara Ray từng tiết lộ về cuộc chiến chống lại hội chứng Guillain-Barré - một căn bệnh tự miễn ảnh hưởng đến hệ thần kinh - khiến cô bị liệt một phần cơ thể và phải sử dụng xe lăn trong thời gian ngắn sau khi bị ô tô đâm. "Tôi bị liệt từ phần trên của hai đùi trở xuống đến tận bàn chân. Tôi hoàn toàn không thể đi lại”, người mẫu chia sẻ trong một video đăng trên TikTok ngay sau vụ tai nạn.

Thời điểm đó, Sahara Ray cho biết cô được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré sau khi cơ thể rơi vào trạng thái sốc và tình trạng sức khỏe trở nên vô cùng tồi tệ. Theo Mayo Clinic, hội chứng Guillain-Barré là tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể tấn công các dây thần kinh, gây ra những triệu chứng như yếu cơ, tê bì hoặc thậm chí liệt. Tình trạng này có thể xuất hiện sau một số tác nhân kích hoạt, chẳng hạn như nhiễm trùng.

Cô từng bị liệt, phải ngồi xe lăn vì mắc hội chứng Guillain-Barré - sau khi bị ô tô đâm. Ảnh: Page Six.

Sahara Ray là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên MXH với lượng người theo dõi khổng lồ. Cô là chủ của thương hiệu đồ bơi Sahara Ray Swim. Sahara Ray là con gái của huyền thoại lướt sóng người Úc Tony Ray.

Năm 2016, Sahara Ray bị chụp ảnh đi nghỉ dưỡng cùng Justin Bieber ở Hawaii (Mỹ). Mối quan hệ tình cảm của họ được cho biết kéo dài vài tháng trước khi chính thức đường ai nấy đi. Ngoài Justin Bieber, Sahara Ray còn yêu đương với 2 nam ca sĩ Cody Simpson và Mod Sun.

Sahara Ray từng có mối quan hệ tình cảm với Justin Bieber. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Page Six, TMZ