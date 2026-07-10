“Bạn gái” cao 1m54 của Sơn Tùng M-TP giờ ra sao?

“Nàng thơ" một thời của Sơn Tùng M-TP nổi lên với vẻ trong sáng, ngọt ngào và duy trì hình ảnh đó nhiều năm nay.

Đó là Pimtha (SN 1993, ở Thái Lan)!

Người đẹp này từng vào vai bạn gái của Sơn Tùng trong MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau vào năm 2024.

Pimtha xinh đẹp, ngọt ngào, vài vai nữ chính trong MV của Sơn Tùng M-TP.

Trong MV này, Pimtha vào vai "người mà anh thương" của Sơn Tùng M-TP. Ngay khi teaser và MV được ra mắt, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả Việt. Bên cạnh việc trở thành "nàng thơ" của giọng ca quê Thái Bình, nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của người đẹp Thái Lan cũng khiến nhiều người tò mò tìm kiếm thông tin.

Ít ai biết rằng, Pimtha chỉ cao khoảng 1,54 m. Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, cô vẫn được xem là một trong những hot girl có sức ảnh hưởng lớn tại Thái Lan nhờ gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng phong cách thời trang trẻ trung. Nhiều khán giả còn ưu ái gọi cô bằng những danh xưng như "búp bê Barbie Đông Nam Á" hay "hot girl số 1 Thái Lan".

Pimtha bắt đầu được biết đến trên mạng xã hội từ khoảng năm 2010 nhờ những bức ảnh đời thường đăng trên Instagram. Với gương mặt trong sáng, nụ cười tươi cùng phong cách chụp ảnh dễ thương, cô nhanh chóng trở thành một trong những net idol (thần tượng mạng) nổi bật của Thái Lan. Từ đó, Pimtha dần lấn sân sang lĩnh vực người mẫu, diễn xuất, đồng thời phát triển sự nghiệp với vai trò influencer và hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm trong khu vực.

Nhan sắc Pimtha lúc mới nổi tiếng, xinh trong veo.

Đến nay, ở tuổi 32, người đẹp vẫn được nhận xét giữ vững phong độ nhan sắc với vẻ ngoài trẻ trung, "hack tuổi" gần như không thay đổi sau nhiều năm. Hiện trang Instagram của Pimtha có khoảng 4,5 triệu người theo dõi, trong khi tài khoản TikTok cũng thu hút khoảng 4,5 triệu người theo dõi, tiếp tục khẳng định sức hút của cô trên mạng xã hội.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Pimtha chủ yếu chia sẻ những nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày, thời trang, làm đẹp, các chuyến du lịch hay những lần tham dự sự kiện.

Nhờ lượng người theo dõi lớn cùng hình ảnh tích cực, cô thường xuyên được các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và phong cách sống tại Thái Lan cũng như nhiều quốc gia châu Á lựa chọn hợp tác.

Pimtha nhiều năm nay vẫn trung thành với phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Tủ đồ của cô chủ yếu là áo phông, sơ mi, quần jeans, chân váy hoặc những mẫu váy có thiết kế đơn giản, được phối thêm túi xách và phụ kiện nhiều màu sắc để tạo điểm nhấn. Chính phong cách gần gũi này cũng giúp Pimtha trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp của không ít bạn trẻ.

Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, gu ăn mặc trẻ trung.

Bên cạnh thời trang, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện thể thao như chạy bộ, bơi lội hay trượt tuyết. Đây được xem là một trong những bí quyết giúp cô duy trì vóc dáng cân đối dù sở hữu chiều cao khiêm tốn.

Không chỉ được chú ý nhờ ngoại hình, Pimtha còn có thành tích học tập ấn tượng. Cô từng học trung học tại Australia trước khi nhận học bổng và theo học tại Đại học Ritsumeikan Asia Pacific ở Nhật Bản. Người đẹp có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật.

Visual cô nàng khi tham gia các sự kiện.

Về đời tư, Pimtha đang có mối tình nhiều năm với nam diễn viên Bank Thiti Mahayotaruk (sinh năm 1996), gương mặt quen thuộc qua loạt phim Hormones (Tuổi nổi loạn) và The Con-Heartist.

Cả hai bắt đầu từ tình bạn trước khi dần phát triển thành tình yêu và chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2022. Kể từ đó, Bank và Pimtha thường xuyên đồng hành trong công việc, cùng thực hiện kênh YouTube chia sẻ những chuyến du lịch và cuộc sống thường ngày.

Pimtha và người yêu.

Dù đã gắn bó nhiều năm và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cả hai từng chia sẻ muốn ưu tiên phát triển sự nghiệp và xây dựng nền tảng tài chính ổn định trước khi tính đến chuyện kết hôn. Với nhiều người hâm mộ Thái Lan, chuyện tình của Bank và Pimtha được ví như một mối quan hệ "slow burn" - bắt đầu từ tình bạn, bền bỉ đồng hành và không vội vàng trước bất kỳ cột mốc nào.

Ảnh: IGNV