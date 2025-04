Bạn gái 20 tuổi của Bùi Đình Khánh bị bắt về tội gì?

Ngày 28/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng làm một cán bộ công an hy sinh, tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh đã khởi tố, bắt giam tổng cộng 13 bị can.

Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra còn thu giữ 25 bánh heroin, 8,84 gram ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng AK, 1 khẩu súng col, 3 hộp tiếp đạn, 154 viên đạn, 14 vỏ đạn đã bắn, 1 quả lựu đạn, 10 kíp nổ, 4 đoạn dây cháy chậm, 6 xe ô tô cùng nhiều tang vật khác.

Trong 13 bị can bị khởi tố, ngoài Bùi Đình Khánh và đồng bọn, cơ quan công an còn bắt giữ cả những người thân và bạn gái của các đối tượng.

Theo đó, 6 bị can bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm, gồm:

Nguyễn Thị Hoài Thương (20 tuổi, ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - bạn gái đối tượng Bùi Đình Khánh).

Ngô Thị Thơ (51 tuổi, ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - mẹ đẻ đối tượng Hà Thương Hải).

Nguyễn Thị Hạnh (28 tuổi, ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - vợ đối tượng Hà Thương Hải).

Bùi Xuân Hiến (36 tuổi, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - anh họ đối tượng Bùi Đình Khánh).

Lò Văn Minh (23 tuổi, ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh - em họ đối tượng Hà Thương Hải).

Triệu Thị Hiền (20 tuổi, ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - bạn gái đối tượng Hà Thương Hải).

Nguyễn Thị Hoài Thương (bạn gái của Bùi Đình Khánh) bị khởi tố về hành vi Che giấu tội phạm (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố để điều tra mở rộng chuyên án, xử lý triệt để toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và các đối tượng có liên quan.

Trước đó, vào khoảng 20h20 ngày 17/4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Đằng (59 tuổi) vận chuyển 16 bánh heroin tại khu vực phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có một nhóm đối tượng người Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

Trong quá trình tổ chức truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng Hà Thương Hải (31 tuổi). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Đến 4h30 sáng ngày 18/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông (cùng 31 tuổi) khi đang trên đường bỏ trốn.

Tối cùng ngày, Bùi Đình Khánh - nghi phạm nổ súng khiến cán bộ công an hy sinh đã cảnh sát bắt giữ tại Thanh Hoá.

Đối tượng Bùi Đình Khánh (Ảnh: Công an Quảng Ninh).