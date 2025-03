Thông tin về tấm bằng Thạc sĩ của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên hiện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, nhiều người đặt dấu hỏi về tính chính xác của tấm bằng này, khi cho rằng đây không phải là bằng Thạc sĩ mà đúng hơn là "chứng chỉ" hay "chứng nhận". Thậm chí, một số người tinh ý nhận ra dù Thùy Tiên nói là đi du học Thạc sĩ, nhưng lại không hề cập nhật bất kỳ thông tin nào về tình hình học tập của mình, mà chỉ thấy cô nàng bận rộn tham gia các sự kiện.

Đặc biệt, khi netizen tra cứu thông tin, họ phát hiện rằng tại Thụy Sĩ chỉ có trường Swiss Hotel Management School, viết tắt là SHMS, chứ không có trường nào mang tên "SHMS University Center" như cách nàng Hậu gọi.

Trước đó, vào ngày 18/1, trên Facebook cá nhân, Thùy Tiên đã chia sẻ: "Mình đã chính thức nhận bằng và tốt nghiệp Thạc sĩ Executive of Hospitality Management của trường Đại học Quản trị du lịch - khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center)". Cô cũng đăng tải hình ảnh cận cảnh tấm bằng của mình trong một bài đăng khác.

Mới đây, Linda Ngô - một nữ TikToker với hơn 5,5 triệu người theo dõi, đồng thời từng học tại Swiss Hotel Management School, đã có những chia sẻ về tấm bằng của trường. Clip của cô hiện đã thu về hơn 3,1 triệu lượt xem và gần 200 nghìn lượt tim.

TikToker Linda Ngo chia sẻ về tấm bằng Thạc sĩ của Swiss Hotel Management School.

Theo Linda Ngô, Swiss Hotel Management School không phải là một trường đại học nghiên cứu như đại học thông thường, mà là một trường "high education" chuyên sâu trong ngành quản trị khách sạn và tổ chức sự kiện. Tức, đây là một cơ sở đào tạo bậc cao có đủ điều kiện cấp bằng cử nhân và thạc sĩ.

Hơn nữa, Swiss Hotel Management School có liên kết với University of Derby (Đại học Derby, Anh), nên khi tốt nghiệp học viên sẽ nhận được cả bằng của Swiss Hotel Management School và University of Derby có giá trị công nhận quốc tế.

Nói về tấm bằng Thạc sĩ của Hoa hậu Thùy Tiên - Executive Master, Linda Ngô chia sẻ chương trình mà nàng Hậu theo học tập trung vào kỹ năng quản lý thực tiễn hơn là nghiên cứu học thuật. Tức đây không phải là chứng chỉ ngắn hạn, mà là bằng Thạc sĩ điều hành, có giá trị tương đương với Thạc sĩ, nhưng thiên về ứng dụng thực tế hơn là lý thuyết.

Nữ TikToker kết luận, Swiss Hotel Management School được coi là "higher education" nhưng vì liên kết với University of Derby nên bằng cấp vẫn được coi là bằng đại học.

Sau chia sẻ của nữ TikToker, bên dưới phần bình luận, netizen vẫn không ngừng tranh cãi về tấm bằng Thạc sĩ của Hoa hậu Thùy Tiên. Một số ý kiến cho rằng tấm bằng này hoàn toàn hợp pháp và xứng đáng, bởi lẽ chương trình mà Thùy Tiên theo học là một chương trình Thạc sĩ điều hành, tập trung vào kỹ năng quản lý thực tế. Chúng ta không nên đánh giá quá khắt khe vào hình thức của tấm bằng mà cần nhìn nhận vào giá trị thực tế mà nó mang lại.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng bằng Thạc sĩ này có phần thiếu thuyết phục, nhất là khi so với các chương trình thạc sĩ truyền thống mà yêu cầu nghiên cứu học thuật sâu sắc và mang tính lý thuyết nhiều hơn. Một số người còn lên tiếng cho rằng nếu không phải là Hoa hậu, có lẽ tấm bằng này đã không nhận được sự chú ý như vậy.

Cuối cùng, một số netizen đã bày tỏ mong muốn Hoa hậu Thùy Tiên có thể lên tiếng chính thức để giải thích rõ hơn về quá trình học tập và giá trị thực sự của tấm bằng Thạc sĩ này, tránh những hiểu lầm không đáng có và cũng để công chúng có cái nhìn rõ ràng hơn về việc học và bằng cấp trong môi trường giáo dục hiện đại.

Higher education là gì?

Theo từ điển Cambridge, "higher education" là giáo dục tại một trường cao đẳng hoặc đại học, nơi các môn học được nghiên cứu ở mức độ cao (nguyên gốc: education at a college or university where subjects are studied at an advanced level)

Cụ thể hơn, theo Crimson Business Institute, "higher education" được hiểu là Giáo dục Đại học, là giai đoạn giáo dục bậc cao - phổ biến được nhiều người quan tâm và lựa chọn theo học nhất hiện nay – được tổ chức dạy và học tại các trường đại học, học viện, viện công nghệ trong và ngoài nước (du học) với đa dạng ngành học và chuyên môn liên quan tương ứng.