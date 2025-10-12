Bán cơm nhưng lại phát ngôn rất thờ ơ vô cảm trước các phốt vệ sinh của các cơ sở, Cơm Thố Anh Nguyễn đang coi thường sức khoẻ khách hàng?

Một video chia sẻ tại sự kiện Vietnam F&B Summit 2025 đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trong đó, founder thương hiệu Cơm Thố Anh Nguyễn cho rằng: "Nếu tôi tồn tại lâu thì chắc chắn tôi đúng" và ví việc sản phẩm xuất hiện côn trùng, vật thể lạ như chuyện "bình thường trong ngành".

"Mà thực sự thì Cơm Thố Anh Nguyễn cũng là 1 tên tuổi bị nhiều phốt nhất. Bởi vì lâu lâu có những con gián, con gián Đức ấy mọi người ạ, hay là có những cái cọ xoong,... Tại sao lại vẫn tồn tại được bởi vì nếu như dân văn phòng hay 1 người hiểu biết sẽ hiểu rằng à cơ sở ấy ở Thiên Đường Bảo Sơn, còn cơ sở Duy Tân thì chắc nó không việc gì. Thì người ta vẫn đặt.

Và có 1 câu rất là đúng đó là cái gì đúng chưa chắc đã tồn tại, nhưng mà tôi cứ tồn tại lâu lâu thì chắc chắn là tôi đúng. Thì tôi vẫn là người đúng", Founder thương hiệu Cơm Thố Anh Nguyễn chia sẻ tại Vietnam F&B Summit 2025.

Phát ngôn này lập tức gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng tiêu dùng lẫn giới truyền thông. Không ít người đã và đang thường xuyên chọn Cơm Thố Anh Nguyễn như một giải pháp ăn trưa, ăn tối tại văn phòng, hay mua về nhà thay cho việc phải vào bếp nấu cơm bỗng cảm thấy có phần rùng mình. Niềm tin vào thương hiệu thật sự giảm sút khi chính Founder chuỗi nhà hàng này đang thật sự bình thản hoá các tiêu chuẩn vệ sinh. Đặc biệt, anh đang nhắc đến sự xuất hiện của “gián” - sinh vật mà chắc chắn 10 người nghe 9 người cảm thấy rùng rợn nếu nó xuất hiện trong quá trình tạo ra món ăn mà họ sẽ tiêu thụ.

Dưới góc nhìn của người làm thương hiệu lâu năm, anh Hạ Hồng Việt, Giám đốc Công ty Truyền thông Sellator cho rằng điều nguy hiểm nhất không phải là "lỗi kỹ thuật trong kinh doanh" mà là sự trịch thượng trong tư duy và sự thờ ơ với trách nhiệm.

"Điều khiến tôi sốc là: Nói về phốt mà không hề nhắc sức khỏe khách hàng"

Nói đến cảm xúc đầu tiên khi nghe được những chia sẻ về câu chuyện thương hiệu, anh Hạ Hồng Việt - người có kinh nghiệm làm truyền thông hàng thập kỷ cũng không khỏi bất ngờ: "Thứ khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất là ông chủ của 1 thương hiệu lớn với cả trăm nhà hàng khi nói về những vấn đề sản phẩm của mình gặp phải lại không hề nhắc đến sức khoẻ của khách hàng.

Những thứ mà đã trở thành "phốt" rồi thường chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Có thể có rất nhiều vấn đề khác mà khách hàng đã không phát hiện ra và khi họ đã ăn suất cơm đó vào người, những rủi ro sức khoẻ họ có thể gặp phải lại không hề được ghi nhận hay nhắc đến bởi chủ doanh nghiệp. Tôi rất bất ngờ khi một người làm về ngành đồ ăn thức uống lại sở hữu kiểu tư duy như vậy, không những thế còn chia sẻ rất tự tin trên diễn đàn".

Anh Hạ Hồng Việt, Giám đốc Công ty Truyền thông Sellator.

Cũng giống với anh Việt, những khán giả theo dõi chương trình không khỏi "sốc" với những chia sẻ của vị founder nổi tiếng. Không phải vì phát ngôn đó "sai chính tả" hay nói quá đà, mà vì nó thể hiện rõ ràng một tư duy xem thường công chúng. Khi một người làm kinh doanh nói "tôi tồn tại lâu thì tôi đúng", tức là họ đã đánh đồng độ bền với giá trị thật, mà đây lại là hai thứ hoàn toàn khác.

Một thương hiệu tồn tại được lâu có thể nhờ nhiều yếu tố: Vị trí, thói quen tiêu dùng, hay thậm chí sự thiếu cạnh tranh tại thời điểm đó. Nhưng "tồn tại" không bao giờ là minh chứng tuyệt đối cho việc làm đúng.

“Truyền cảm hứng không thể đến từ thái độ trịch thượng”

Là một người có kinh nghiệm lâu năm về mảng truyền thông, đứng từ góc nhìn tầm nhìn và câu chuyện thương hiệu giữa dòng chảy ngành F&B hiện nay, anh Việt cũng đau đáu về tư duy "tôi tồn tại được tức là tôi đúng và sẵn sàng bất chấp mọi thứ miễn tồn tại là được".

"Điều đáng sợ nhất đối với tôi là kiểu tư duy kinh doanh: Tôi tồn tại được tức là tôi đúng, và sẵn sàng bất chấp mọi thứ miễn tồn tại là được. Kiểu tư duy này nếu được chấp nhận sẽ khiến chúng ta buộc phải thoả hiệp với những sản phẩm tệ hại chỉ bởi vì thương hiệu đó vẫn tồn tại, dĩ nhiên khi đó quyền lợi của khách hàng sẽ là thứ bị bỏ qua 1 bên.

Là chủ của 1 thương hiệu lớn, được mời lên diễn đàn chia sẻ, làm đúng thôi là chưa đủ, còn cần phải làm gương nữa. Khi nhắc về những cú phốt, những vấn đề của mình, nhưng không phải là để người ta có thể rút ra được bài học về cách doanh nghiệp nhận trách nhiệm, rút kinh nghiệm và cải thiện ra sao. Trái lại thông điệp người ta nhận được rằng từ thương hiệu có thể mặc kệ những sai lầm đó, khách hàng sẽ tự hiểu, không có khách hàng này thì có khách hàng khác, cứ làm thế nào tồn tại thì sẽ đúng. Đối với tôi điều đó vô cùng đáng sợ, nhất là với những ngành kinh doanh nhạy cảm liên quan mật thiết đến sức khoẻ khách hàng như F&B", anh Việt thẳng thắn tâm sự.

Câu chuyện nuôi dưỡng thương hiệu, đáng sợ nhất là khi sai mà lại được tôn vinh. Một sân khấu "truyền cảm hứng" không nên là nơi để khoe sự bất chấp. Ai làm kinh doanh cũng từng sai. Nhưng cái khác nhau là cách người ta nhìn vào lỗi đó: Một bên xem là bài học để sửa, bên kia lại xem là "chuyện bình thường phải chấp nhận". Cái "truyền cảm hứng" kiểu đó không nuôi dưỡng tinh thần nghề nghiệp mà đang hợp lý hóa sự cẩu thả.

Anh Hạ Hồng Việt, Giám đốc Công ty Truyền thông Sellator.

“Khi khách hàng bị đổ lỗi, thương hiệu mất luôn nền tảng tồn tại”

Không chỉ là một người làm truyền thông, xây dựng thương hiệu, anh Việt cũng là một người tiêu dùng, là khách hàng. Vậy khi nói về việc xử lý khủng hoảng truyền thông, nói cách khác là "phốt" xảy lặp lại, anh Việt cho rằng thứ tối kỵ nhất là đổ lỗi cho khách hàng.

Anh nhấn mạnh rằng khi 1 vấn đề xảy ra, việc đầu tiên cần làm đó là thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm đến nạn nhân. Đặc biệt rủi ro ở đây sẽ là sức khoẻ, có thể là sức khoẻ về thể chất cũng như tinh thần. Việc ăn một suất cơm mà nhìn thấy những vật thể giống như gián, trứng ruồi, có mùi lạ,… là điều không thể chấp nhận và thoả hiệp được.

Tiếp đến là phải chủ động tìm kiếm những nạn nhân khác nếu có. Nếu có những vấn đề liên quan đến sức khoẻ trở nên nghiêm trọng, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở khủng hoảng truyền thông. Nó sẽ còn có thể leo thang trở thành khủng hoảng nhân đạo và khủng hoảng pháp lý nữa. Việc xem thường những rủi ro, không quan tâm đến quyền lợi của khách hàng, sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường cho doanh nghiệp.

Đồng thời, việc nhận trách nhiệm và minh bạch thông tin trước công chúng, sửa sai và cải thiện quy trình, không để những sai lầm tái phạm cũng là điều bắt buộc nếu muốn xây dựng uy tín. Làm được những điều trên thì đó là những bước đầu của việc "chấp nhận sai sót để cải thiện".

"Còn xem việc gặp sai lầm như 1 chuyện tất yếu, lấp liếm, im lặng cho qua, coi nó như rủi ro phải có trong việc kinh doanh, thì việc đó không khác nào đẩy hiểm nguy về phía khách hàng. Rõ ràng đây là 1 sự xem thường quyền lợi người tiêu dùng chứ không muốn nói là anh không thể bảo vệ. Những thương hiệu như thế không xứng đáng được tiếp tục ủng hộ", anh Việt bày tỏ sự lo lắng khi bản thân cũng là một người tiêu dùng.

Cái mà người tiêu dùng cần không phải là lời biện minh, mà là một hành động sửa sai có trách nhiệm. Nếu coi việc "có phốt là chuyện hiển nhiên", doanh nghiệp đó sớm muộn cũng tự triệt tiêu mình.

Trong thời đại mạng xã hội, sức mạnh đám đông không còn là khái niệm mơ hồ. Một phát ngôn sai có thể đốt sạch niềm tin được gây dựng suốt nhiều năm. Và khi đám đông mất niềm tin, doanh nghiệp dù lớn đến đâu cũng khó mà tồn tại.

Và có lẽ, cái tâm của một người làm xây dựng thương hiệu luôn hướng đến những giá trị thật và lâu bền, anh Việt cũng mong mỏi tìm được những câu chuyện "truyền cảm hứng" tích cực. Không phải lời nói hay, mà là tinh thần cầu thị. Người ta không cần anh hoàn hảo, người ta cần anh biết sai để sửa, biết vấp để đứng dậy và biết nhìn khách hàng bằng sự tôn trọng.

"Tôi vẫn luôn tin, điều khiến công chúng yêu mến một thương hiệu không phải là quảng cáo rực rỡ, mà là cách họ cúi đầu khi làm sai".