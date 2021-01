Bạn có đủ tinh mắt để nhìn ra 3 chi tiết dị thường mà họa sĩ 'cài cắm' trong những bức tranh nổi tiếng này?

Trong thế giới của hội họa, mỗi bức tranh đều ẩn giấu câu chuyện riêng và mang trong mình một mảnh linh hồn mà người họa sĩ gửi gắm.

Hầu hết các họa sĩ đều sẽ để lại chữ ký hoặc ký hiệu riêng của mình để chứng tỏ quyền sở hữu, một số khác lại thích vẽ thêm những chi tiết nhỏ mà nếu không để ý kỹ bạn sẽ không thể nào phát hiện ra. Các chi tiết kỳ lạ ẩn giấu trong 3 bức tranh cổ nổi tiếng thế giới dưới đây sẽ làm bạn phải tròn mắt ngạc nhiên.

1. The Land of Cockaigne

"The Land of Cockaigne" (Tựa Việt: Vùng đất Cockaigne) là bức tranh sơn dầu nổi tiếng của họa sĩ người Hà Lan Pieter Bruegel (1525–1530), bức tranh tái hiện khung cảnh vùng đất Cockaigne - thiên đường trần thế trong thần thoại châu Âu, nơi tất cả mọi người không cần phải làm việc mà chỉ chìm đắm trong thức ăn đồ uống, thỏa thích lười biếng...

Binh lính, người nông dân và nhân viên bán hàng trong bức tranh đều nằm dài dưới bàn ăn gắn trên một thân cây nghiêng ngả. Họ bỏ hết dụng cụ mưu sinh của mình sang một bên.

Các nhà nghiên cứu cho rằng bức tranh còn mang một ý nghĩa ẩn dụ khác đó là châm biếm những người tham gia vào Cuộc nổi dậy Hà Lan (1568–1648), nơi những con gà quay (ở trên bàn ăn và dưới đất) tượng trưng cho sự sỉ nhục và thất bại của tầng lớp quý tộc, đả kích sự tự mãn của người Hà Lan.

Bức tranh "The Land of Cockaigne". Nguồn: Heibaimanhua

Chi tiết quả trứng được phóng to. Nguồn: Heibaimanhua

Khi phóng to bức tranh, người ta đã phát hiện ra một chi tiết vô cùng thú vị. Ngay trục chính phía dưới tác phẩm là hình ảnh một quả trứng bị vứt lại khi đang ăn dở. Trên quả trứng còn cắm một con dao nhỏ trông như hiện trường của một vụ án giết người.



Điều đặc biệt của chi tiết này còn nằm ở việc quả trứng vẫn đang ở trạng thái lỏng, hơn nữa nó còn có hai chân thò ra trông vô cùng kỳ dị. Một số học giả cho rằng đây là biểu tượng cho tư tưởng "phản đối việc phá thai" của họa sĩ.

2. The Garden of Earthly Delights

Bức tranh đồ sộ này có tên "The Garden of Earthly Delights" (Tựa Việt: Khu vườn lạc thú trần tục) của họa sĩ người Hà Lan Hieronymus Bosch. Bức tranh là một thiên đường hoàn mỹ và lộng lẫy, phủ đầy bởi đam mê, tình yêu và tôn giáo. Tuy nhiên, nơi đây cũng chứa đựng những ham muốn sâu kín của loài người.

Bức tranh "The Garden of Earthly Delights". Nguồn: Internet

Bỏ qua sự hào nhoáng bên ngoài, khi tìm hiểu kỹ từng cm của bức tranh, bạn sẽ phát hiện ra những chi tiết vô cùng kỳ quặc. Ví dụ như góc phải của bức tranh phía ngoài cùng là một người đàn ông bị bắn mũi tên vào mông khi đang leo lên bậc thang; một góc khác lại có người bị gắn bản nhạc trên mông.



Người đàn ông với mũi tên ở mông. Nguồn: Heibaimanhua

Chi tiết cái mông bị dán bản nhạc. Nguồn: Heibaimanhua

3. Massacre of the Innocents

"Massacre of the Innocents" (Tựa Việt: Cuộc thảm sát những đứa trẻ vô tội) là một kiệt tác khác của danh họa Pieter Bruegel the Elder.

Bức tranh lấy ý tưởng từ một sự kiện được mô tả trong kinh thánh: Sau khi Vua Herod (vua của đế chế La Mã) được các đạo sĩ cảnh báo về sự ra đời của Chúa Jesus ở Bethlehem, ông đã ra lệnh cho quân lính của mình giết chết tất cả trẻ em dưới 2 tuổi nơi đây.

Họa sĩ Bruegel đã tái hiện lại sự kiện này trong bối cảnh một ngôi làng Hà Lan thế kỷ 16, nơi dân làng Flemish bị tấn công bởi lính Tây Ban Nha và lính đánh thuê Đức. Các chuyên gia cho rằng đây thực chất là lời lên án của họa sĩ về hành vi chiếm đóng của quân đội Tây Ban Nha lúc bấy giờ.

Bức tranh "Massacre of the Innocents". Nguồn: Heibaimanhua

Tuy nhiên,nếu bạn có dịp nhìn tận mắt bức tranh này tại Bảo tàng Hoàng gia Anh, bạn sẽ phát hiện một chi tiết kỳ lạ: Đâu có đứa trẻ nào bị giết trong bức tranh? Ở trung tâm ngôi làng nơi các binh lính tụ tập và bắt bớ, họ cũng chỉ cướp bình hoa rồi giết gia súc chứ không phải thực hiện một cuộc "tàn sát đẫm máu" nào cả.

Phiên bản ban đầu (ảnh phải) đã được cải biên thành phiên bản nhẹ nhàng hơn, với đối tượng bị tấn công là bình hoa và gia súc (ảnh trái). Nguồn: Heibaimanhua

Tuy nhiên sự thật là vị trí những con vật, đồ vật ấy ban đầu đều là trẻ sơ sinh. Một cuộc thảm sát kinh hoàng đã thực sự diễn ra. Phiên bản "nhẹ nhàng" hơn mà chúng ta thấy ngày hôm nay là do Hoàng đế La Mã Rudolf II (1552- 1612) yêu cầu thay đổi. Ông cho rằng hình ảnh trẻ sơ sinh bị giết trong bức tranh quá tàn bạo và ảnh hưởng tới hình ảnh của hoàng gia.



Bài viết tham khảo từ Heibanmaihua