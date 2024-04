Ngày nay, bình đun sôi được trang bị cho xe tăng chiến đấu chủ lực của Anh, Challenger 2. Nhưng chúng cũng được trang bị cho nhiều phương tiện khác, bao gồm xe tải MAN, Warthogs, Jackals và Mastiff. Trong quân đội Anh, chúng thường được gọi là “BV” hoặc “Bivvie”. Loại được sử dụng ngày nay là RAK-15, được sản xuất bởi Electrothermal Engineering Ltd. Nó là một vật thể hình khối nặng 8 kg (17 lbs), cao 27 cm (10,6 in) và dài 29 cm (11,4 in) với nắp có bản lề ở trên. Bên trong có một khoang hình vuông chứa hộp thiếc và nước. Khi nước nóng lên, nó sẽ làm nóng thức ăn bên trong hộp thiếc. Tuy nhiên, trên thực tế, thiếc thường được loại bỏ để tạo thêm không gian bên trong. Theo tài liệu quảng cáo của Electrothermal dành cho RAK-15, nó có thể giữ nóng các vật dụng bên trong lên đến sáu giờ. Nó có khả năng đun nóng tới năm khẩu phần ăn và 2 lít nước cùng một lúc. Thiết bị này không chỉ được sử dụng ở Anh mà hiện có thể được tìm thấy trên các máy khác như M1 Abrams, Bradley và M109 của Mỹ. Trên thực tế, Electrothermal tuyên bố rằng ban đầu họ đã được trao hợp đồng sản xuất 10.000 chiếc cho quân đội Hoa Kỳ. Tổng cộng Electrothermal có hơn 20.000 bình đun sôi được sử dụng trên toàn thế giới.