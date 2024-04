Bản cập nhật One UI 6.1 làm hỏng máy quét vân tay trên dòng Galaxy S23?

One UI là một giao diện được tùy biến dựa trên Hệ điều hành Android được Công ty Samsung thiết kế cho các thiết bị điện tử Galaxy của mình. Ngay cả khi người dùng đang sạc bằng cục sạc 25W của Samsung, tốc độ của chúng được chốt ở khoảng 15W. Mặc dù bản cập nhật One UI 6.1 được cho là nguyên nhân khiến tốc độ sạc chậm lại nhưng vấn đề có thể không liên quan gì đến One UI 6.1. Như bộ phận Di động của Samsung (SamMobile) đã lưu ý, hình ảnh của ứng dụng Electron hiển thị dòng điện thoại Galaxy S23 và Galaxy Z Fold 5 đang sạc ở công suất 15W có thể gây hiểu nhầm.

Tốc độ sạc càng giảm khi pin điện thoại gần đầy. Hầu hết các ảnh chụp màn hình hiển thị tốc độ sạc 15W trên dòng Galaxy S23 hoặc Galaxy Z Fold 5 đều cho thấy pin của những chiếc điện thoại này đã được sạc ở mức khoảng 70%. Do đó, giới chuyên môn đã bỏ qua One UI 6.1 và ngừng đổ lỗi cho bản cập nhật giao diện người dùng này làm giảm tốc độ sạc được phát hiện trên dòng Galaxy S23 và Galaxy Z màn hình gập 2023. Nhưng một số vấn đề khác có thể có liên quan đến One UI 6.1 là điều không ai dám chắc.

Một số người dùng mạng xã hội Reddit đã nhận thấy sự cố với máy quét dấu vân tay trên dòng Galaxy S23 sau khi cài đặt One UI 6.1. Một người dùng có tên là "oneui" đã viết: "Có ai gặp vấn đề với máy quét dấu vân tay trên các điện thoại Galaxy S23 sau khi cập nhật lên OneUI 6.1 không? Thỉnh thoảng, khi tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, hãy nhấn nút khóa (hoặc chạm hai lần) và nhanh chóng thử sử dụng máy quét dấu vân tay, ban đầu không có gì xảy ra. Tuy nhiên, khi tôi nhấc ngón tay lên, hoạt ảnh vân tay lại xuất hiện và sau đó nó hoạt động. Có vẻ như đó là một sự cố không thường xuyên xảy ra. Nhưng hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra trước khi cập nhật lên 6.1".

Năm phản hồi tiếp theo là từ các chủ sở hữu thiết bị Samsung, những người này đều nói rằng họ đang gặp vấn đề tương tự. Một người dùng dòng Galaxy S23 khác phàn nàn rằng, máy quét dấu vân tay của anh ấy biến mất khi nhấn lần đầu tiên sau khi điện thoại của anh ấy hoạt động. Điều tương tự đã xảy ra với người dùng Reddit có tên tài khoản là "this-guy95", người này gặp vấn đề tương tự với phiên bản Galaxy S23 FE của anh ấy. Anh ấy nói thêm, "Vì nó là quang học nên khi tôi bật màn hình để đặt ngón tay lên nó, đèn cảm biến sẽ nhấp nháy và hỏng. Nhưng tôi có thể mở khóa bình thường trong lần thử thứ hai".

Tùy thuộc vào điện thoại bạn đã cài đặt, One UI 6.1 mang đến một số tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tuyệt vời mặc dù nó dường như cũng có một số lỗi. Cho đến nay, Samsung vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vấn đề nêu trên. Người dùng thiết bị Galaxy rất mong chờ ý kiến từ nhà sản xuất để cho giải pháp khắc phục cho sự cố liên quan đến máy quét vân tay trên thiết bị.

One UI 6.1 là một bản cập nhật rất đáng giá với người dùng Samsung. Bên cạnh các bản vá lỗi và cập nhật bảo mật, One UI 6.1 còn mang đến các tính năng của Galaxy AI lên các dòng máy cũ hơn, vốn là tính năng độc quyền của dòng Galaxy S24.