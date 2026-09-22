Bạn cấp 2 vay 21 triệu rồi mất tích không dấu vết, 5 năm sau chúng tôi gặp lại trong hoàn cảnh không ngờ

Năm ấy, tôi không chút do dự chuyển 21 triệu cho người bạn từng có cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng 5 năm sau, cuộc gặp tình cờ khiến tôi nhận ra phía sau khoản nợ tưởng như mất trắng ấy là một câu chuyện khác.

Tôi và H. từng học cùng lớp cấp 2. Ngày ấy, gia đình H. thuộc diện khá giả nhất lớp. Bố mẹ kinh doanh, nhà rộng, xe đẹp, mỗi lần trường tổ chức hoạt động gì H. cũng là người chẳng bao giờ phải lo chuyện tiền bạc. Lớn lên, H. tiếp quản việc kinh doanh của gia đình rồi chuyển sang bán hàng online. Chỉ vài năm sau, nghe bạn bè kể, tôi biết H. làm ăn rất phát đạt, đơn hàng mỗi ngày chất đầy nhà, cuộc sống ngày càng sung túc.

Tôi và H. không còn quá thân thiết nhưng vẫn giữ liên lạc. Vì vậy, khi một tối H. bất ngờ nhắn tin hỏi vay 21 triệu, tôi khá bất ngờ. H. nói đang cần thanh toán tiền hàng gấp, nhưng một khoản tiền lớn của mình lại vừa đem đầu tư vào chỗ khác nên chưa xoay kịp. H. hứa chỉ vài tuần sẽ trả. Nghĩ là bạn cũ, lại thấy số tiền không quá lớn so với những gì tôi biết về công việc của H., tôi chuyển tiền mà gần như không suy nghĩ.

Thế nhưng vài tuần trôi qua, H. không trả. Tôi nhắn hỏi thì tin nhắn chỉ hiện một dấu tích. Gọi điện không liên lạc được. Tôi tìm đến cửa hàng cũ thì nơi đó đã đóng cửa. Những người quen chung cũng không ai biết H. đang ở đâu. Ban đầu, tôi nghĩ H. chỉ bận hoặc gặp trục trặc trong công việc. Nhưng một tháng, rồi hai tháng, sự im lặng ấy khiến tôi bắt đầu hiểu rằng 21 triệu của mình có lẽ đã khó lấy lại.

Tôi tìm đến nhà H. thì bố mẹ bạn vẫn ở đó. Tôi kể chuyện khoản tiền và mong gia đình giúp liên lạc với H. Không ngờ câu trả lời khiến tôi hụt hẫng. Mẹ H. nói đó là khoản vay cá nhân giữa tôi và H., gia đình không biết và cũng không có trách nhiệm trả thay. Tôi vừa giận vừa tủi. Điều khiến tôi khó chịu nhất không phải mất 21 triệu mà là cảm giác mình đã tin nhầm một người bạn từng rất quen thuộc.

Sau đó, tôi cũng thôi không tìm H. nữa. Tôi coi 21 triệu như một bài học đắt giá về lòng tin. Những năm tiếp theo, đôi lúc tôi vẫn tự hỏi không biết H. đã đi đâu, vì sao một người từng có cuộc sống dư dả lại có thể biến mất như vậy. Nhưng rồi công việc, gia đình và những chuyện riêng khiến tôi dần quên mất câu chuyện ấy.

Cho đến một buổi tối cách đây không lâu, tôi cùng đồng nghiệp đến một nhà hàng dùng bữa. Khi bước vào, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang đứng gần cửa. Chỉ vài giây nhìn nghiêng, tôi đã thấy quen quen. Đến khi người ấy quay lại, tôi chết lặng. Đó chính là H. – người bạn từng khiến tôi nghĩ rằng cả đời mình có lẽ cũng không thể sống được như bạn.

(Ảnh minh họa do AI tạo)

H. cũng nhận ra tôi. Bạn đứng sững vài giây rồi chủ động mỉm cười. Sau khi tan ca, H. ngồi cùng tôi ở một quán nước gần nhà hàng. Tôi không hỏi ngay về 21 triệu. Điều đầu tiên tôi hỏi là: “Mấy năm qua, cậu sống thế nào?”. H. im lặng rất lâu rồi mới kể rằng công việc kinh doanh năm đó sụp đổ chỉ trong vài tháng. Những khoản đầu tư thua lỗ, hàng hóa tồn đọng, nợ nần chồng chất. H. bán gần như tất cả tài sản để trả nợ nhưng vẫn không đủ.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là sau biến cố ấy, H. phát hiện những người từng vây quanh mình lần lượt biến mất. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, H. chuyển đi nơi khác, sống một mình và xin làm bảo vệ để có thu nhập ổn định. H. thú nhận khoản 21 triệu năm xưa vẫn nhớ, nhưng lúc đó quá xấu hổ và tuyệt vọng nên không dám đối diện với tôi. “Tớ biết cậu tìm. Nhưng lúc ấy tớ chẳng còn gì để trả, càng không biết phải nhìn mặt cậu thế nào”, H. nói.

Tôi ngồi im rất lâu. Năm năm trước, tôi từng nghĩ H. cố tình lừa mình. Nhưng trước mặt tôi lúc này không còn là người bạn giàu có ngày nào, mà là một người đàn ông đã trải qua những mất mát mà tôi chưa từng biết. Tôi vẫn nói với H. rằng khoản tiền ấy là một món nợ và tôi không quên. Nhưng điều tôi muốn biết hơn là tại sao bạn lại chọn biến mất thay vì nói thật. H. cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ trả từng phần, dù mỗi tháng chỉ được một khoản nhỏ.

Trên đường về, tôi nhận ra có những món nợ không chỉ được tính bằng tiền. 21 triệu của tôi có thể đã mất giá trị theo thời gian, nhưng bài học về lòng tin thì còn nguyên. Tôi không biết sau này H. có thể trả đủ số tiền ấy hay không. Tôi cũng không chắc tình bạn cũ có thể quay lại như trước. Chỉ biết lần gặp lại này khiến tôi hiểu rằng đôi khi, phía sau sự im lặng của một người không phải là sự phản bội, mà là một cuộc đời họ không đủ can đảm để kể cho ai nghe.

(Tâm sự của độc giả)