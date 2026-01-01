Kia Seltos thế hệ thứ hai đã được giới thiệu quốc tế song khi đó chưa rõ ràng về các phiên bản. Nay, trang Cartoq của Ấn Độ cho biết Seltos hoàn toàn mới sẽ chính thức trình làng vào 2/1/2026, với điểm nhấn là phiên bản cao cấp hoàn toàn mới mang tên GTX Plus. Đây được xem là cấu hình đỉnh cao nhất của dòng SUV cỡ B này, sở hữu nhiều trang bị và công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến hơn các bản còn lại.

Trước thềm ra mắt chính thức tại Ấn Độ, Kia Seltos thế hệ thứ hai đã được chạy thử và hé lộ nhiều nâng cấp đáng chú ý, trong đó nổi bật là việc bổ sung một phiên bản cao cấp mới. Ảnh: Cartoq

Xuất hiện bản Kia Seltos GTX Plus

Ở thế hệ mới, Kia Seltos sẽ tiếp tục được phân phối với các dòng phiên bản quen thuộc gồm Tech Line, GT Line và X Line như trước đó, nhưng nay hãng xe Hàn Quốc dự kiến bổ sung thêm biến thể GTX Plus và cũng là biến thể cao cấp nhất.

Bản GTX Plus sẽ được trang bị đầy đủ những tính năng cao cấp vốn đã có trên Seltos, đồng thời bổ sung thêm nhiều công nghệ mới, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm và an toàn.

Theo các thông tin ban đầu, Kia Seltos thế hệ mới về cơ bản sẽ được trang bị 21 tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2. Riêng bản GTX Plus được kỳ vọng sẽ có thêm các tính năng ADAS nâng cao hơn.

Dù chi tiết chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng GTX Plus sẽ sở hữu một số chức năng hỗ trợ vận hành bán tự động, vượt qua mức ADAS Level 2 Plus thông thường. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là hệ thống tự lái hoàn toàn.

Kia Seltos thế hệ mới đã được giới thiệu toàn cầu và chuẩn bị được phân phối tại từng thị trường. Ảnh: Kia

Khác biệt giữa các phiên bản

Về ngoại hình, các phiên bản Tech Line và GT Line chỉ có khác biệt nhẹ. GT Line sử dụng các chi tiết ốp cản cùng màu thân xe, trong khi Tech Line có thiết kế cản khác với ốp bảo vệ gầm màu bạc.

Phiên bản X Line tiếp tục giữ phong cách thể thao với màu sơn xám mờ hoặc đen đặc trưng. Bên cạnh đó, mỗi dòng phiên bản sẽ có thiết kế mâm xe và chủ đề nội thất riêng nhằm tạo sự khác biệt rõ ràng.

Kia được cho là sẽ áp dụng chiến lược giá khá “mềm” cho Seltos thế hệ mới. Bản tiêu chuẩn có thể chỉ trang bị ADAS dưới dạng tùy chọn, giúp hãng giữ mức giá cạnh tranh, đồng thời mở rộng lựa chọn cấu hình cho khách hàng.

Với việc bổ sung phiên bản GTX Plus cùng loạt nâng cấp về công nghệ an toàn, Kia Seltos thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những mẫu SUV cỡ B đáng chú ý nhất trên thị trường. Ảnh: Kia

Về hệ truyền động, Kia Seltos mới dự kiến tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ quen thuộc: Động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L, đi kèm hộp số sàn hoặc IVT, động cơ xăng tăng áp 1.5L, kết hợp hộp số iMT hoặc DCT và động cơ diesel tăng áp 1.5L, có tùy chọn số sàn và số tự động

Ngoài ra, Kia cũng đang phát triển phiên bản hybrid cho Seltos, dự kiến chia sẻ công nghệ với Hyundai Creta. Tuy nhiên, Seltos Hybrid nhiều khả năng chỉ được ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc trong năm 2027.