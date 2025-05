Ban bố lệnh sơ tán "khủng" ở Gaza, Israel quyết xóa sổ Hamas?

Đài BBC đưa tin nhiều khu vực rộng lớn của TP Gaza được tuyên bố là không an toàn, trong đó có khu vực bị bom đạn phá hủy. Những cư dân trú ẩn ở những nơi đó được yêu cầu rời đi để bảo đảm an toàn trước "các cuộc tấn công dữ dội" của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Phía Israel chú ý đến một số tòa nhà, trong đó có Trường Đại học Hồi giáo, Bệnh viện Al-Shifa và 3 trường học cũ. Israel cáo buộc rằng lực lượng Hamas đang sử dụng các tòa nhà này làm "trung tâm chỉ huy và kiểm soát".

Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các cơ quan cứu trợ nêu rõ có hàng ngàn dân thường đang trú ẩn tại những tòa nhà đó.

Ngoài ra, theo nhà chức trách, việc sơ tán người dân ở những khu vực này mất thời gian, thậm chí có thể gây ra nhiều thương vong.

BBC nhận định diễn biến trên là dấu hiệu đáng ngại về mối đe dọa của Israel trong việc mở rộng đáng kể chiến dịch quân sự ở Gaza.

Nhiều người Palestine sơ tán từ các khu vực khác đang trú ẩn tại TP Gaza. Ảnh: EPA

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert là một trong số rất ít quan chức cấp cao của Israel lên tiếng phản đối việc mở rộng chiến dịch quân sự của nước này tại dải đất nhỏ hẹp giáp Israel và Ai Cập bên bờ biển Địa Trung Hải.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, ông Olmert cho biết: "Hầu hết người Israel phản đối những gì đang diễn ra, phần nhiều các chỉ huy quân đội phản đối việc mở rộng hoạt động quân sự và muốn chấm dứt cuộc xung đột ngay lập tức".

Một đánh giá do Liên hợp quốc tài trợ nhận định Gaza đang đứng trước nguy cơ nạn đói nghiêm trọng do phong tỏa kéo dài và đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nếu không có đủ thực phẩm dinh dưỡng, nước sạch và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cả một thế hệ sẽ bị ảnh hưởng vĩnh viễn ở Gaza.

Xe tăng Israel tại dải Gaza ngày 9-5. Ảnh: IDF

Hiện vẫn có hy vọng mong manh rằng một thỏa thuận ngừng bắn theo đề xuất của Mỹ có thể được Israel và Hamas chấp nhận.

Cho đến nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn không thay đổi lập trường. Ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ mở rộng hoạt động tấn công quân sự ở dải Gaza và không có gì có thể ngăn chặn được.

Ông Netanyahu nhấn mạnh quân đội Israel sẽ tiêu diệt Hamas ở Gaza trong tương lai gần. "Trong những ngày tới, quân đội chúng tôi sẽ dốc toàn lực tiến vào dải Gaza để hoàn thành chiến dịch" - thủ tướng Israel phát biểu hôm 13-5.

Tuyên bố này đồng nghĩa với việc "xóa sổ Hamas", cũng như giải thoát tất cả các con tin.

Theo đài RT, chính phủ của ông Netanyahu có ý định tiếp tục đàm phán để giải cứu những con tin còn lại trong tay Hamas. Ông Netanyahu không loại trừ khả năng "ngừng bắn tạm thời" để đổi lấy việc thả con tin, song "sẽ không có tình huống ngừng chiến dịch".

Về phía Hamas, lực lượng này đã từ chối thả những con tin còn lại trừ khi Israel đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn và rút khỏi Gaza.