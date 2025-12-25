Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

Chỉ thị số 55 đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi và động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho nhân dân. Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khẩn trương hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà cửa, công trình công cộng thiết yếu bị hư hại, bảo đảm nhân dân có nơi ở, sinh hoạt an toàn, ổn định để đón Tết.

Đẩy nhanh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao; tiếp tục rà soát, sửa chữa, làm mới, không để trên địa bàn còn nhà tạm, nhà dột nát.

Hỗ trợ, tạo điều kiện, huy động các nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, gia đình chính sách, công nhân, người lao động mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, nơi biên giới, hải đảo,... bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết.

Theo yêu cầu của Ban Bí thư, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần chuẩn bị tốt điều kiện bảo đảm chi trả kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu…

Tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, những nơi đặc biệt khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức và quản lý các hoạt động văn hoá, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây, lễ hội, vui Xuân bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp với nếp sống văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Theo yêu cầu của Ban Bí thư, các địa phương căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhưng cần bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn.

Tại Chỉ thị, Ban Bí thư cũng nêu rõ các nhiệm vụ về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ và ổn định giá cả. Chủ động bảo đảm điều kiện, phương tiện vận chuyển người, hàng hóa để phục vụ nhân dân và đồng bào ở nước ngoài về quê, khách quốc tế đến Việt Nam.

Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống lãng phí, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là về lãng phí, tiêu cực. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả công việc, không để ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong thời gian nghỉ Tết, bố trí đủ lực lượng, phương tiện trực, xử lý, giải quyết công việc kịp thời, thông suốt; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIV.