Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Trước đó ngày 17/2, tại Công an tỉnh Bắc Giang, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.