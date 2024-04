Ban Bí thư chuẩn y nữ Đại tá làm Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Quyết định chuẩn y của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh.

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 28/3/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao trọng trách mới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh là cán bộ được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều lĩnh vực công tác; từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau: Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Trị sự, Báo CAND; Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ.

"Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ở bất kỳ lĩnh vực công tác nào, đồng chí cũng có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, luôn gương mẫu trong công tác, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình", đồng chí Thứ trưởng đánh giá.

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương Nguyễn Thuý Quỳnh phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn, trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; rèn luyện, phấn đấu, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ để sớm bắt nhịp và tham gia lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; cùng tập thể UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đồng chí trong UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương chúc mừng Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị tập thể UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy, lãnh đạo và CBCS Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, giúp đỡ, hỗ trợ đồng chí Nguyễn Thúy Quỳnh trên các mặt công tác để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trước mắt, tập trung tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu qua các kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương và UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đề ra trong năm 2024 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND

Xúc động nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ mới cho đồng chí; khẳng định đây là vinh dự, nhưng cũng là nhiệm vụ, trọng trách nặng nề.

Để xứng đáng với niềm tin mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ Công an tin tưởng, giao phó, Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tại buổi lễ, cụ thể hóa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, cùng tập thể UBKT, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả, thành tích mà các thế hệ đi trước đã đạt được; chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...