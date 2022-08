Ban Bí thư chỉ định nhân sự 2 tỉnh

Ban Bí thư chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.



Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Sỹ Quang được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tin tưởng đồng chí Nguyễn Sỹ Quang tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tạo điều kiện, giúp đỡ, phối hợp tốt để đồng chí Nguyễn Sỹ Quang hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ban Bí thư chỉ định đồng chí Lê Thị Song An tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Long An

Trước đó, ngày 12/8, đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đã trao quyết định Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Lê Thị Song An, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Long An tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025.



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong quá trình công tác, đồng chí Lê Thị Song An đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao ở nhiều cương vị công tác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất rất cao việc đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng và mong muốn đồng chí Lê Thị Song An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh và gia đình, những kinh nghiệm, sở trường công tác, cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh góp phần vào sự phát triển của tỉnh; kịp thời chuyển tải những kiến nghị của tỉnh, những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm đến Quốc hội, các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.