Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng đồng chí Huỳnh Đông Bắc.

Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang

Ngày 12/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Huỳnh Đông Bắc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai

Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước đã công bố quyết định của Ban Bí thư, về việc chỉ định đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Hồng Phong.

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Nghĩa Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố Quyết định số 1526-QĐNS/TW, ngày 28/8/2024 của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, chuẩn y các đồng chí: Đinh Thanh Tuấn, Trưởng Phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy; Trần Tiến Đông, Trưởng Phòng Nghiệp vụ IV, Thanh tra tỉnh tham gia UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các đồng chí vừa được chuẩn y.

Đồng thời đề nghị: Các đồng chí tiếp tục nỗ lực, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công việc; bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đoàn kết cùng tập thể UBKT Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.