Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định các đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 29/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải đến dự và trao quyết định.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định các đồng chí: Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Đại tá Lê Minh Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại tá Đàm Quang Ngoạt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chúc mừng các đồng chí vừa được tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải mong muốn các đồng chí tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, tiếp thêm sức mạnh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết về phát triển KT-XH, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

Thay mặt các đồng chí vừa nhận quyết định, Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của BanThường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, bày tỏ sự quyết tâm trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng rèn luyện, đoàn kết, nỗ lực, vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tỉnh ủy giao./.