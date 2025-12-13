Bạn bảo dưỡng xe hết bao nhiêu? Người đàn ông này chi hơn 1.000 tỷ để ‘bảo dưỡng’ siêu du thuyền trị giá 13.000 tỷ của mình

Những người theo dõi siêu du thuyền đã rất hào hứng khi chứng kiến những thước phim và hình ảnh mới về siêu du thuyền Al Lusail dài 123m cập cảng Lürssen, kèm theo chú thích: con tàu khổng lồ đã “trở về nhà”.

Được đăng tải vào ngày 25/11/2025, những hình ảnh cho thấy con tàu trị giá 500 triệu đô la đang neo đậu tại chính xưởng đóng tàu đã chế tạo nó, ngay lập tức làm dấy lên những cuộc thảo luận về một đợt bảo dưỡng hoặc tân trang mới.

Những khoảnh khắc như thế này luôn khiến những người đam mê thích thú, bởi vì những du thuyền có quy mô lớn như vậy hiếm khi trở về nơi chế tạo của chúng mà không có mục đích. Lần ghé thăm được ghi nhận gần đây nhất của nó là vào tháng 10/2021 tại Dock 16 của Blohm+Voss Hamburg để bảo dưỡng kỹ thuật và ngoại thất. Ở tuổi đời tám năm, Al Lusail buộc phải bước vào một đợt bảo dưỡng giữa vòng đời.

Một đợt bảo dưỡng hoặc tân trang trên một du thuyền có quy mô lớn như vậy nhằm đảm bảo máy móc và hệ thống an toàn hoạt động trơn tru, không sai sót. Việc đại tu cơ khí cũng rất thường xuyên xảy ra. Hai động cơ MTU 20V 1163 M84 và nhiều máy phát điện của du thuyền đã hoạt động qua nhiều mùa ở Địa Trung Hải và Trung Đông, và hệ thống điện cần được kiểm tra kỹ lưỡng, thay thế phụ tùng mới, phân tích chất lỏng và hiệu chỉnh lại.

Mỗi chiếc du thuyền có kích thước bằng một sân bóng đá cần rất nhiều server và hàng dặm dây cáp để vận hành.

Các hệ thống định vị, liên lạc vệ tinh, cơ sở hạ tầng CNTT, mạng lưới an ninh và hệ thống nghe nhìn cũng thường được làm mới sau mỗi 5 đến 8 năm. Một chiếc du thuyền được hạ thủy năm 2017 rõ ràng đang ở trong giai đoạn đó.

Song song đó, công việc sửa chữa ngoại thất cũng là không thể tránh khỏi. Việc sơn lại toàn bộ khó có thể xảy ra, nhưng sơn lại một phần, dặm vá các vết xước, làm mới lớp phủ dưới nước và làm mới phần trên của thân tàu là khá phổ biến. Việc tân trang lại sàn gỗ tếch gần như cũng phải được tiến hành. Sau 8 năm sử dụng nhiều vào mùa hè, việc chà nhám hoặc thay thế các phần của sàn là tất yếu.

Hồ bơi, cửa kính và khu vực câu lạc bộ bãi biển của du thuyền cũng cần được bảo trì định kỳ. Al Lusail nổi tiếng với mặt tiền bằng kính trải dài, hồ bơi riêng rộng lớn nên các chất trám kín kính, hệ thống lọc nước hồ bơi và thiết bị xử lý nước cần được kiểm tra và thay mới định kỳ.

Các chi tiết trong việc bảo dưỡng nội thất không bao giờ được tiết lộ, nhưng các công việc tiêu chuẩn cho một du thuyền hạng sang có tuổi đời 7-10 năm thường bao gồm làm mới đồ nội thất, thay đổi đồ đạc có chọn lọc, hệ thống HVAC êm hơn và cải thiện hệ thống chiếu sáng.

Một đợt tân trang như vậy thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng nếu chủ yếu bao gồm khảo sát, sơn sửa và đại tu cơ khí. Nếu có những thay đổi sâu rộng bên trong hoặc nâng cấp hệ thống phức tạp, thời gian có thể kéo dài đến 9 hoặc thậm chí 12 tháng.

Chi phí là điều được nhiều người quan tâm. Hướng dẫn của ngành cho thấy đợt bảo dưỡng lớn nhưt hế này dễ dàng chiếm từ 5 đến 10% chi phí đóng mới. Đối với một chiếc du thuyền ban đầu có giá khoảng 500 triệu đô la, phạm vi chi phí thực tế cho đợt bảo dưỡng năm 2025 nằm trong khoảng từ 20 triệu đến 40 triệu đô la. Đây không phải là con số được báo cáo, mà chỉ là ước tính dựa trên các dự án tương tự và hồ sơ kỹ thuật của nó.

Tất nhiên, Al Lusail hoàn toàn xứng đáng với khoản đầu tư đó. Với trọng tải toàn phần 8.489 tấn, tốc độ tối đa 19 hải lý/giờ, khả năng hành trình đường dài và dung tích nhiên liệu khoảng 500.000 lít, nó gần như không còn là một du thuyền tư nhân.

Du thuyền được đóng bởi Lürssen với thân tàu bằng thép, cấu trúc thượng tầng bằng nhôm và sàn bằng gỗ tếch, và được thiết kế ngoại thất bởi H2 Yacht Design. Nội thất của nó, được chế tác bởi March & White, vẫn là một trong những bí mật được giữ kín nhất trong ngành du thuyền.

Nó sở hữu nhiều hồ bơi, trung tâm chăm sóc sức khỏe, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, câu lạc bộ bãi biển rộng lớn, ban công kính rộng rãi, giếng trời trung tâm và đủ không gian để chứa 36 khách với thủy thủ đoàn 56 người.

Khoang chứa xuồng của nó có thể chứa một xuồng D-RIB và hai xuồng limousine, và bãi đáp trực thăng đảm bảo sự đón tiếp VIP kín đáo. Cứ vài năm một lần, nó lại quay trở lại miền bắc nước Đức để được kiểm tra định kỳ.

Ông Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Quốc vương Qatar, là chủ sở hữu của siêu du thuyền AL Lusail.

Chủ nhân của du thuyền, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Quốc vương Qatar, đã lãnh đạo đất nước từ năm 2013. Được đào tạo tại Anh và nổi tiếng với niềm đam mê thể thao và công nghệ cao cấp, ông giám sát Cơ quan Đầu tư Qatar và nắm giữ cổ phần trong các tổ chức toàn cầu lớn.

Một số tài sản đáng chú ý của ông bao gồm một biệt thự trị giá 247 triệu đô la ở London và một chiếc máy bay Boeing 747 trị giá 200 triệu đô la – tất nhiên là cả siêu du thuyền Al Lusail, là biểu tượng thể hiện đẳng cấp của ông trên biển.

Một du thuyền tầm cỡ như vậy đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ, và việc lặng lẽ trở lại xưởng đóng tàu Lürssen vào năm 2025 báo hiệu rằng Quốc vương dự định duy trì hoạt động của du thuyền ở mức độ cao nhất trong nhiều năm tới.