Bán 1 vốn 5 lời: DN Việt khai thác loại khoáng sản được cả thế giới “săn lùng” báo lãi quý 1/2025 tăng 444%, cổ phiếu đắt giá top đầu sàn chứng khoán

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã CK: HGM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2025 với kết quả kinh doanh tăng phi mã.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1/2025 đạt 154 tỷ đồng, tăng 194% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán là 23 tỷ đồng, chi phí bán hàng là 238 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp khoảng 4,4 tỷ đồng.

Doanh thu tăng mạnh là do doanh thu xuất khẩu kim loại Antimony tăng 249,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn Antimony cũng giảm khoảng 5 tỷ đồng, giảm khoảng 17,93% so với kỳ trước.

Trừ đi khoảng 27 tỷ đồng chi phí, HGM thu về 127 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - tức 1 đồng chi phí thu về 4,7 tỷ đồng lợi nhuận; lợi nhuận sau thuế đạt gần 102 tỷ đồng, lần lượt tăng 444% và 441% so với cùng kỳ năm trước.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, công ty đặt ra một số chỉ tiêu như sau:

Doanh thu bán hàng đạt 400 tỷ đồng; Khai thác quặng Antimon 5000 tấn; Sản xuất kim loại Antimon đạt 500 tấn; Lợi nhuận trước thuế đạt 248 tỷ đồng; Chi trả cổ tức bằng tiền ít nhất 50%.

Như vậy, chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế chỉ sau quý 1 đã đạt 41% kế hoạch cả năm.

Công ty dự báo năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức. Để phát triển một cách bền vững và khoa học, ngoài việc cần duy trì sản xuất thì phải tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý và xây dựng cơ bản về khai thác và chế biến.

Trong thời gian tới Công ty tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh Giấy phép khai thác với trữ lượng mới và tiến hành xây dựng cơ bản mỏ. Do vậy việc phải cắt giảm nguyên liệu và sản lượng kim loại để phục vụ việc bốc xúc mở rộng khu vực khai thác.

Được biết, Antimon là khoáng sản quan trọng được Canada, Mỹ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và các quốc gia khác trên toàn cầu “săn đón”. Đây là kim loại mang tính chiến lược được sử dụng trong quân sự như đạn dược, tên lửa cũng như pin lưu trữ axit chì được sử dụng trong ô tô và má phanh nhờ đặc tính chịu nhiệt của nó.

Nguồn tài nguyên quan trọng này cũng được áp dụng rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ cao, là thành phần chính trong chất bán dẫn, bảng mạch, công tắc điện, ánh sáng huỳnh quang, kính trong suốt chất lượng cao và pin lithium-ion. Các sản phẩm quen thuộc như điện thoại thông minh, TV độ phân giải cao, thiết bị nhà bếp hiện đại hay thậm chí cả ô tô sử dụng mạch kỹ thuật số đều cần tới Antimon.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/4/2025, cổ phiếu HGM có giá là 347.200 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt hơn 4.000 tỷ đồng.