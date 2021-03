Bamboo Airways tung loạt quà tặng hấp dẫn tri ân phái đẹp nhân ngày 8/3

Hiểu lòng phái nữ

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, trước hết là để họ học cách yêu thương bản thân mình. Cuộc sống luôn chứng minh, phụ nữ hạnh phúc nhất, tỏa sáng rực rỡ nhất khi họ biết tự quý trọng bản thân, được là chính họ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những bóng hồng dành quá nhiều thời gian cho công việc, gia đình, con cái mà quên chăm lo cho chính bản thân. Có lẽ vì thế, ngày 8/3 hằng năm đến hẹn lại tới như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ rằng phái đẹp cần quan tâm và quý trọng bản thân nhiều hơn.

Hơn hết, vào ngày tôn vinh phụ nữ trên toàn thế giới, đây cũng là dịp đặc biệt để phần còn lại của thế giới thể hiện lòng tri ân và tình yêu thương chân thành nhất dành cho phái đẹp.

Hơn 25.000 voucher ưu đãi mua sắm, sử dụng dịch vụ làm đẹp đã được Bamboo Airways trao tận tay các hành khách nữ may mắn

Bởi vậy, vào ngày cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cùng hướng về những người phụ nữ với những lời chúc mừng và tình cảm yêu thương, nhiều doanh nghiệp lớn cũng có những hoạt động thiết thực tri ân hành khách nữ, trong đó mới đây hãng hàng không Bamboo Airways vừa gửi tới tất cả các khách hàng nữ trong ngày 8/3 những món quà hấp dẫn thuộc chương trình tri ân dành cho khách hàng nữ mang tên "Always Love Yourself".

Cụ thể, trên tất cả các chuyến bay ở độ cao 10.000m của hãng vào ngày 8/3, hơn 25.000 voucher ưu đãi mua sắm, sử dụng dịch vụ làm đẹp của: Thương hiệu hàng đầu tại Châu Á về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe Watsons; Thương hiệu làm đẹp 100% thảo mộc đến từ Anh Quốc The Body Shop; Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc THEFACESHOP; Thương hiệu mỹ phẩm The Beauty Shop; Thương hiệu thời trang nội y cao cấp Vera và Thương hiệu đồ nội y và đồ thể thao Jockey đã được Bamboo Airways trao tận tay các hành khách nữ may mắn.

Thông qua những quà tặng tri ân, Bamboo Airways cùng các đối tác mong muốn mang đến cho hành khách những cảm xúc tốt đẹp và trải nghiệm bay thú vị trong ngày Quốc tế Phụ nữ.

Chị Nguyễn Vân Anh (Hà Nội) hành khách trên chuyến bay chặng Hà Nội – TP HCM, chia sẻ: "Thật vui khi có ai đó quan tâm đến mình, và những món quà của Bamboo Airways đã mang đến cho tôi niềm vui bất ngờ và hạnh phúc trong ngày đặc biệt của phái nữ".

Chia sẻ về chương trình này, lãnh đạo của Bamboo Airways cho biết: "Với một ngày ý nghĩa như thế này, Bamboo Airways muốn gửi đến những người phụ nữ thân yêu món quà xinh xắn cùng những lời chúc tốt đẹp nhất".

Quà tặng trong chương trình tri ân "Always Love Yourself" của Bamboo Airways

Thông qua chương trình "Always Love Yourself", Bamboo Airways mong muốn gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến chị em phụ nữ - một nửa quan trọng của thế giới và không thể thiếu của mỗi gia đình.

Chương trình này cũng như một lời tri ân gửi tới đông đảo quý khách hàng, đặc biệt là những khách hàng nữ đã dành tặng sự yêu mến, ủng hộ cho Bamboo Airways trong thời gian qua. Đây là động lực quan trọng để hai Hãng tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, vươn tới những tầm cao mới trong thời gian tới.

Bí quyết "lấy lòng" phái đẹp

Hành khách bay vốn ấn tượng với Bamboo Airways ở cách hãng bay luôn chăm chút cho khách hàng trên từng chặng bay.

Riêng với phái đẹp, những dịp lễ quan trọng như 8/3, 20/10 trước đó, Bamboo Airways luôn nhắc nhớ và triển khai thường xuyên các hoạt động tri ân, ưu đãi như ưu đãi vé bay, phiếu ưu đãi mua sản phẩm thời trang cao cấp của các thương hiệu lớn...

Vượt trên hoa và quà, Bamboo Airways luôn nỗ lực mang tới khách hàng những trải nghiệm hài lòng nhất đến từ dịch vụ định hướng 5 sao, tâm thế phục vụ hiếu khách, chuyên nghiệp và tận tâm.

Thông qua chương trình "Always Love Yourself", hãng bay mong muốn gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến chị em phụ nữ

Tính đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways đã khai thác 57 đường bay, vận chuyển gần 7 triệu lượt hành khách trên các chuyến bay an toàn tuyệt đối.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, hãng đã khai thác vượt 40,8% công suất cùng kì và duy trì tỉ lệ đúng giờ dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam. Bamboo Airways cũng được bình chọn là "Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất", "Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á".