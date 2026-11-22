Bà cũng gửi gắm kỳ vọng tới lực lượng trẻ và các KOL, KOC sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần này bằng chính trải nghiệm và hành động tử tế có thật, đồng thời kêu gọi: “Hãy để ‘Người Gần Nhất’ không chỉ là một tên gọi, mà trở thành cách mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn với những người xung quanh! Khi lòng nhân ái trở thành bản lĩnh sống của mỗi người, chúng ta sẽ cùng xây dựng một Việt Nam không chỉ hùng cường, mà còn nhân ái, an toàn và phát triển bền vững”.