Người Gần Nhất là chương trình xã hội với tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là đơn vị khởi xướng, nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách, trong đó người trẻ là lực lượng nòng cốt. Giai đoạn đầu, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam.
Đồng hành cùng chương trình có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ chuyên môn y tế, Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Nội hỗ trợ cộng đồng số và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ huy động nguồn lực và tình nguyện viên doanh nghiệp.
Sáng Chủ nhật, 22/11/2026, lễ ra mắt Chương trình Người Gần Nhất diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất. Sự kiện mở cửa tự do, mời bạn cùng bạn bè, người thân đến dự lễ ra mắt và trải nghiệm thực hành sơ cấp cứu. Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra từ 8h đến 11h cùng ngày tại Cung Thanh niên Hà Nội, số 37 Trần Bình Trọng.
Thứ Hai, 23/11/2026 là Ngày Cộng đồng chính thức, cũng là ngày diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hưởng ứng chủ đề "Mỗi người một hành động – Lan tỏa giá trị nhân ái", dù ở đâu, bạn cũng có thể chọn một việc làm thiết thực như hiến máu, học kỹ năng sơ cấp cứu, giúp đỡ một người quanh mình hoặc chia sẻ thông điệp để nhiều người cùng hành động.