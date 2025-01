Điền Hi Vi bị nghi ngờ là tiểu hoa đán có tính cách hách dịch bởi nữ diễn viên từng vướng nhiều lùm xùm về ứng xử. Cô nhận chỉ trích khi muốn cướp vai diễn của Lý Lan Địch. Điền Hi Vi còn bị mỉa mai khi tặng món quà ít tiền trong đại hội đổi quà. Tính cách thích cạnh tranh, bộc lộ rõ tham vọng tiến bước trong nghề nghiệp làm Điền Hi Vi có hình ảnh không hiền lành. Vì vậy, khi Sohu miêu tả tiểu hoa đán thích gây khó dễ cho người khác, đòi thay đổi nhiều tạo hình, chỉ thân thiện với những người quan trọng.