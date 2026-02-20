Bài toán "Khi nào 9 + 9 = 11?": Đáp án đơn giản đến bất ngờ nhưng vẫn khiến học sinh giỏi phải xin thua

Bài toán que diêm “gây lú” cộng đồng mạng: Chỉ một bước đi, bạn có xoay chuyển được cục diện?

Thoạt nhìn phép tính “9 + 9 = 11”, hẳn nhiều người sẽ bật cười vì sai quá rõ ràng. Hai số 9 cộng lại sao có thể ra 11? Nhưng khoan vội lắc đầu, bởi đây không phải bài kiểm tra toán học thông thường mà là một câu đố xếp hình bằng que diêm – nơi tư duy linh hoạt quan trọng hơn công thức.

Thử thách đặt ra rất ngắn gọn: chỉ được di chuyển đúng một que diêm để biến phép tính sai thành đúng. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính sự “đơn giản” ấy lại khiến không ít người loay hoay.

Càng nhìn lâu, bạn càng dễ bị mắc kẹt trong lối suy nghĩ cũ: 9 vẫn là 9, 11 vẫn là 11, làm sao thay đổi chỉ bằng một que?

Điểm thú vị của dạng đố này nằm ở việc buộc người chơi phải thoát khỏi cách nhìn cố định về con số. Thay vì giữ nguyên hình dạng các chữ số, hãy xem chúng như những cấu trúc có thể tháo lắp. Mỗi con số được tạo thành từ nhiều que diêm, và chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ, giá trị của nó có thể khác hoàn toàn.

Chỉ cần lấy một que diêm từ số 9 này, nó sẽ không còn là 9 nữa mà chuyển thành số 3. Que diêm vừa lấy ra đó được chuyển sang số 9 đầu tiên, bổ sung vào phần còn thiếu để biến số 9 ấy thành số 8.

Khi hoàn tất bước di chuyển duy nhất này, phép tính ban đầu “9 + 9 = 11” sẽ trở thành:

8 + 3 = 11

Và lần này thì hoàn toàn chính xác.

Lời giải cho thấy chìa khóa không nằm ở việc cố sửa kết quả 11, mà là thay đổi cấu trúc các số ở vế trái. Chỉ một que diêm – một thay đổi rất nhỏ – nhưng đủ để làm đảo chiều toàn bộ phép tính. Đây cũng là tinh thần chung của nhiều câu đố tư duy: đừng chăm chăm nhìn vào điều quen thuộc, hãy thử đặt câu hỏi liệu nó có thể được sắp xếp lại theo cách khác hay không.

Chuỗi câu đố “xoắn não” kiểm tra độ tỉnh táo

Những bài toán dưới đây thoạt nhìn rất đời thường, thậm chí có vẻ… quá dễ. Nhưng càng đọc kỹ, bạn sẽ càng nhận ra chúng không kiểm tra khả năng tính toán, mà đánh thẳng vào thói quen suy nghĩ máy móc của người giải. Cùng thử xem bạn vượt qua được bao nhiêu thử thách nhé.

1. Đổi que kem lấy kem

Một cửa hàng đưa ra chương trình: cứ có 2 que kem sẽ đổi được 1 cây kem mới. Khánh tích góp được 20 que kem. Câu hỏi là cậu ấy sẽ được ăn kem miễn phí bao nhiêu lần?

Đáp án: 19 lần.

Diễn giải: Mỗi lần đổi 2 que lấy 1 cây kem, Khánh lại… có thêm 1 que mới. Nghĩa là số que không bao giờ về 0 cho đến khi chỉ còn lại đúng 1 que cuối cùng không đủ điều kiện đổi tiếp. Từ 20 que ban đầu, cậu ấy sẽ đổi được liên tiếp 19 lần.

2. Nhà thờ có bao nhiêu cây nến?

Trong nhà thờ có sẵn 5 cây nến. Một đêm nọ, 3 tên trộm nữ và 2 tên trộm nam đột nhập. Chỉ có 3 tên trộm đang cầm nến. Hỏi lúc đó trong nhà thờ có bao nhiêu cây nến?

Đáp án: 8 cây nến.

Diễn giải: Đề bài không hề nói 3 cây nến kia lấy từ trong nhà thờ. Vì vậy, tổng số nến lúc đó bao gồm 5 cây ban đầu cộng với 3 cây do bọn trộm mang theo.

3. Giả sử "sai" thì kết quả vẫn đúng

Một nông dân nuôi 15 con thỏ, 25 con ngựa và 45 con lợn. Nếu giả sử toàn bộ số ngựa đều là lợn, vậy người nông dân có bao nhiêu con ngựa?

Đáp án: Vẫn là 25 con.

Diễn giải: Giả sử không thể làm thay đổi thực tế. Dù bạn có "coi" ngựa là lợn thì bản chất số lượng ngựa vẫn không hề thay đổi.

4. Trừ 1 khỏi 1111 được mấy lần?

Đáp án: Chỉ 1 lần duy nhất.

Diễn giải: Sau khi trừ 1 lần đầu, số ban đầu không còn là 1111 nữa mà đã thành 1110. Những lần trừ tiếp theo không còn đúng với điều kiện đề bài.

5. Gia đình có mấy anh em?

Một gia đình có 3 người con trai. Mỗi người con trai đều có 1 chị gái và 1 em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu anh chị em?

Đáp án: 5 người con.

Diễn giải: Ba người con trai cùng chung một chị gái (chị cả) và một em gái (em út). Tổng cộng: 1 chị + 3 trai + 1 em = 5.

6. Ốc sên thoát hố

Một con ốc sên rơi xuống hố sâu 5 mét. Ban ngày nó leo được 3 mét, ban đêm tụt xuống 2 mét. Hỏi sau bao nhiêu ngày nó thoát ra?

Đáp án: 3 ngày.

Diễn giải:

Ngày 1: lên 3 m, tụt 2 m → còn 1 m

Ngày 2: thêm 1 m nữa → 2 m

Ngày 3: ban ngày leo thêm 3 m → chạm mốc 5 m và thoát ra, không bị tụt lại nữa

7. Tuổi anh trai "biết nói dối"

Nếu đảo thứ tự các chữ số trong tuổi hiện tại của anh trai bạn, ta được một số gấp đôi tuổi của anh ấy vào năm sau. Hỏi năm nay anh ấy bao nhiêu tuổi?

Đáp án: 25 tuổi.

Diễn giải: Đảo 25 thành 52. Năm sau anh ấy 26 tuổi, gấp đôi là 52 – trùng khớp điều kiện đề bài.

8. Cắt vải không cần đủ số lần

Một người thợ có tấm vải dài 10 mét. Mỗi ngày cắt 1 đoạn dài 2 mét. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì cắt hết?

Đáp án: 4 ngày.

Diễn giải: Cắt 4 lần sẽ tạo ra 5 mảnh vải, mỗi mảnh dài 2 mét. Khi đã có đủ 5 mảnh, tấm vải ban đầu coi như đã được chia hết.

Những câu đố trên cho thấy: đôi khi, điều làm chúng ta "sai" không phải vì thiếu kiến thức, mà vì quá quen suy nghĩ theo lối mòn. Chậm lại một chút, đọc kỹ từng chữ, bạn sẽ thấy đáp án thực ra… rất hợp lý. Bạn đáp đúng được bao nhiêu câu?

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)