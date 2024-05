Bài tố công an phường đánh dân là sai sự thật, danh tính người đăng gây bất ngờ

Xuất hiện trên mạng xã hội từ ngày 2/5, bài đăng của một nam thanh niên có tên facebook là "Duc An" đã nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của người dùng mạng. Tài khoản "Duc An" đã đăng 2 bức ảnh kèm chú thích "Công an đánh dân ở Tứ Liên". Bức ảnh trong bài đăng ghi lại hình ảnh đông người tụ tập, trong đó có 1 đồng chí mặc sắc phục cảnh sát đang cùng người dân khống chế người đàn ông nằm dưới đất.

Bài đăng sai sự thật của tài khoản "Duc An" xuất hiện trên mạng xã hội trong ngày 2/5. (Ảnh chụp màn hình)

Nắm được thông tin về bài đăng, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã nhanh chóng chỉ đạo điều tra làm rõ sự việc. Qua xác minh, bài đăng hoàn toàn sai sự thật. 2 bức ảnh trên được chụp tối ngày 1/5 và đây là hình ảnh cán bộ Công an phường Tứ Liên đưa đối tượng say xỉn có hành vi gây rối trật tự công cộng về trụ sở công an trong tối cùng ngày.

Đến ngày hôm nay (20/5), Công an quận Tây Hồ đã hoàn thiện hồ sơ xử lý tài khoản "Duc An" về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Được biết, chủ tải khoản này là cháu N.Đ.A (SN: 2008, trú tại địa bàn phường Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội). Cháu Đ.A và gia đình đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tự gỡ bài đăng và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.