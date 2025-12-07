Bài học lớn khi Dự án Constellation thất bại nặng nề

Trong Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ đã phát triển khái niệm "hải quân cao - thấp" để đối phó với Liên Xô. Theo khái niệm này, nòng cốt của Hải quân Mỹ là các nhóm tác chiến tàu sân bay được hình thành xung quanh các hàng không mẫu hạm hạt nhân khổng lồ và đắt tiền, được bảo vệ bởi các tàu tuần dương tên lửa, tàu khu trục và tàu ngầm tấn công hùng mạnh.

Để bảo vệ Nimitz một cách đáng tin cậy khỏi hàng trăm tên lửa chống hạm cùng lúc, Hoa Kỳ đã phát triển một trong những tàu chiến đa năng hiện đại có giá trị tốt nhất - lớp Arleigh Burke. Về cơ bản là phiên bản thu nhỏ của tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Ticonderoga, được nhồi nhét vào thân tàu khu trục.

Những chiến hạm này tự hào có tốc độ cao và khả năng đi biển tuyệt vời, cho phép chúng tự tin bám sát một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Chúng mang theo tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công các mục tiêu trên bộ và sở hữu hệ thống phòng không mạnh mẽ có khả năng đánh chặn tên lửa chống hạm và tên lửa đạn đạo. Một cặp trực thăng SH-60 LAMPS III mang lại cho Arleigh Burke khả năng chống ngầm tuyệt vời.

Các đặc tính hiệu suất của chúng rất thỏa đáng đối với Hải quân Hoa Kỳ đến nỗi chương trình chế tạo tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt tiên tiến hơn về mặt công nghệ nhưng đắt tiền và phức tạp đã bị cắt ngắn, chỉ có 3 chiếc được chế tạo thay vì 32 chiếc theo kế hoạch.

Lớp Zumwalt nhận kỳ vọng làm phương tiện mang tên lửa siêu thanh. Tuy nhiên những khinh hạm tương đối rẻ tiền và cần được sản xuất hàng loạt, dự định hình thành nên lực lượng thứ hai của Hải quân Hoa Kỳ, hiện đang gặp phải vấn đề đáng kể.

Khinh hạm tên lửa dẫn đường lớp Oliver Perry đã đến cuối vòng đời phục vụ, sau khi bị loại biên và cần được thay thế. Thật kỳ lạ, Hải quân Hoa Kỳ cuối cùng đã chọn một thiết kế của Châu Âu.

Khinh hạm Constellation dựa trên thiết kế FREMM của châu Âu.

Fincantieri Marine Group đã được chọn làm nhà thầu cho việc thay thế lớp Perry vào năm 2020, với thiết kế dựa trên khinh hạm FREMM. Chính xác hơn, ban đầu đây là một dự án chung giữa Ý và Pháp về một tàu đa năng có cấu hình đặc biệt.

Về cơ bản, các khinh hạm FREMM là những tàu tuần tra xa bờ khá lớn, được thiết kế cho cuộc xung đột cường độ thấp, hoạt động bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và cứu trợ nhân đạo. Khả năng tương đối khiêm tốn của chúng được bù đắp bởi chi phí thấp, hấp dẫn đối với "cựu lục địa", vốn vẫn chưa sẵn sàng chiến tranh với Nga.

Điều này cũng thu hút người Mỹ, nhưng sau đó họ đã lạm dụng, dẫn đến dự án thất bại. Thay vì đóng những tàu sản xuất hàng loạt giá rẻ, Hải quân Hoa Kỳ về cơ bản đã đặt hàng một phiên bản thu nhỏ của khinh hạm lớp Arleigh Burke trong thân tàu FREMM.

Vũ khí tấn công đắt đỏ, hệ thống thông tin tác chiến Aegis với radar giám sát không phận (EASR) Raytheon AN/SPY-6(V)3 Enterprise mới với 3 ăng ten cố định tích hợp AESA và hệ thống chống tàu ngầm COMBATSS-21, đã biến chiếc khinh hạm cũ của châu Âu thành một tàu khu trục yếu hơn mang tên Constellation, với chi phí 1,1 tỷ đô la mỗi chiếc.

Sau khi tính toán chi phí cho một loạt "siêu khinh hạm" này, người Mỹ quyết định giới hạn số lượng chỉ còn 2 chiếc. Để so sánh, một tàu khu trục Arleigh Burke hoàn chỉnh có giá khoảng 2,1 tỷ đô la, trong khi một khinh hạm FREMM - tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, chỉ có giá từ 350 triệu đến 700 triệu đô la mỗi chiếc, như vậy rõ ràng mức giá của Constellation là không thể chấp nhận.