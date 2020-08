[Bài học đầu tư] Lỗ sấp mặt vì đầu tư bất động sản: Mua biệt thự 10 tỷ đồng, 10 năm sau bán cắt lỗ 2 tỷ

Bất cứ ai đi qua đường Lê Trọng Tấn kéo dài cũng sẽ cảm thấy nuối tiếc trước sự hoang lạnh của khu biệt thự triệu đô tại khu Geleximco do Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội của Đại gia Vũ Văn Tiền làm chủ đầu tư hay những khu biệt thự nối đuôi nhau thẳng tắp không người ở tại khu đô thị Nam An Khánh của chủ đầu tư Sudico...

Kế ngày đó là những dãy liền kề, biệt thự thuộc khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn, Khu đô thị Hoa Phượng bỏ mọc um tùm... hàng trăm căn biệt thự giá hàng triệu đô ở đây gần 10 năm vẫn vắng bóng người ở. Lác đác vài căn ở mặt đường là được khách thuê lại làm văn phòng nhà đất, cửa hàng. Càng đi vào trong, những ngôi biệt thự bỏ hoang chẳng khác nào nhà ma.

Đối diện bên kia Đại Lộ Thăng Long là những khu đô thị với hàng trăm căn biệt thự bỏ hoang không bóng người như khu biệt thự Splendora, Khu biệt thự Lideco, Khu Kim Chung – Di Trạch...trải rộng trên diện tích cả trăm ha. Do không có người ở, nhiều căn biệt thự được người lao động nghèo tận dụng làm chỗ trú mưa nắng

Theo tìm hiểu, hầu hết những khu biệt thự cao cấp này đều được bán hết từ đợt sốt đất năm 2009. Sau khi được xây dựng xong và bàn giao vào năm 2011 thì số dân chuyển về đây ở thì rất ít, lác đác chỉ vài hộ nhưng cuộc sống cũng vô cùng khó khăn bởi hạ tầng chưa hoàn thiện, tiện ích siêu thị trường học chưa đồng bộ...đặc biệt phải gánh chịu những đợt ngập lụt kéo dài vào mùa mưa.

Trao đổi với chúng tôi chị Hương, chủ một căn biệt thự hoang tại khu vực Nam An Khánh cho biết năm 2009, chị phải dùng rất nhiều mối quan hệ mới có thể bốc thăm mua được căn biệt thự 3,5 tầng rộng 200m2 ở khu Nam An Khánh. Thời điểm đấy, căn biệt thự chị mua có giá lên đến hơn 10 tỷ đồng.

"Nhớ lại thời điểm đó, người bán người mua tranh nhau suất mua. Tôi có chuyến bay công tác Sài Gòn lúc 10h đêm mà 7h đêm vẫn còn chờ chực ký tiền cọc để chốt được căn biệt thự này. Cùng mua với tôi có thêm 2 người bạn. Chúng tôi chốt mua cùng lúc 4 căn biệt thự song lập với tổng giá trị lên đến gần 50 tỷ đồng", chị Hương cho biết.

Cũng theo chị Hương: "Mua xong chỉ hơn 1 tuần mỗi căn của chúng tôi đã có giá chênh đến 200 triệu đồng, nhưng do thời điểm đó tôi chờ giá tăng thêm nên tôi không bán. Tuy nhiên, gần 2 tháng sau thị trường BĐS bắt đầu rơi tự do, cuộc khủng hoảngnhà đất bắt đầu càn quét giao dịch trên thị trường, giá lao dốc không phanh".

Chị Hương nhớ lại, sau thời đỉnh cao năm 2009, giá các căn biệt thự khu vực Nam An Khánh, Bắc An Khánh, Lideco...liên tục lao dốc, có những đợt giá rớt xuống chỉ còn 1 nửa vào năm 2013-2014. "Năm 2014, người bạn mua đầu tư cùng với tôi vì vay nợ nên không thể chờ đợi thêm nữa, đành ngậm ngùi bán với giá 6 tỷ đồng, cắt lỗ gần 1 nửa cho căn biệt thự 210m2", chị Hương cho biết.

"Mua căn biệt thự này suốt 10 năm trời, giờ bán lại vẫn phải cắt lỗ 2 tỷ đồng, nghĩ mà đứt từng khúc ruột. Cũng với số tiền đó nếu gửi ngân hàng giờ đã thành 20 tỷ. Giờ có giữ nữa cũng không biết khi nào rút được vốn ra nên tôi đành gửi bán để lấy tiền đầu tư chỗ khác", chị Hương tâm sự.

Theo văn phòng môi giới nhà đất Hoài Đức, người mua thời điểm 2008-2009 đúng đợt sốt nên mua ở giá đỉnh của thị trường. Thời điểm đó, người mua chủ yếu là nhà giàu đầu cơ chờ tăng giá. Hiện tại bán cắt lỗ vẫn còn may vì nhiều dự án khác tại Mê Linh hay Hòa Lạc nhà đầu tư còn mất trắng. Nên dù có bị tụt giá, mất tiền mà giữ được nhà thì cũng vẫn còn gỡ gạc được.

"Trước đây, địa ốc khu vực phía tây tăng trưởng nóng do nhiều nhà đầu tư đón đầu quy hoạch, nhờ vậy giá đất liên tục bị đẩy cao. Sau đó giá giảm mạnh là do giới đầu tư "lướt sóng" rời bỏ thị trường. Một trong những nguyên nhân chính nữa là các khu này thiếu hẳn hạ tầng xã hội thiết yếu như: Chợ, trường học, trung tâm y tế, các dịch vụ giải trí...nên việc chuyển về đây ở cũng vô cùng vất vả", anh An một môi giới chuyên nhà đất khu vực Hoài Đức cho biết.

Đánh giá về mức thanh khoản của những căn biệt thự, liền kề hoang đang rao bán cắt lỗ tràn lan trên thị trường anh Thành - Giám đốc một sàn BĐS tại Nam An Khánh cho biết hiện tại người mua chủ yếu là người có nhu cầu ở thật. Tuy nhiên, số lượng quan tâm cũng rất ít bởi hầu hết những biệt thự này được quy hoạch và xây dựng cách đây 10 năm đã bị lỗi thời.

"Hiện thời điểm này, “khẩu vị” của khách hàng bất động sản hiện nay đã thay đổi. Thay vì vẻ hào nhoáng của những căn biệt thự hoành tráng, họ chú trọng hơn đến nhu cầu ở thật và ưa chuộng những dự án nằm gần hoặc trong khu vực nội đô, có hạ tầng xã hội hoàn chỉnh và đặc biệt là tiện ích đầy đủ. Trong khi đó, những khu biệt thự hoang ngay đến an ninh còn không đam bảo chứ chưa nói gì đến những tiện ích xứng với các khu cao cấp như bể bơi, khu tập Gym, trung tâm thương mại...", anh Thành cho biết.