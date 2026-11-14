Bài hát Việt lên xu hướng toàn cầu vượt mặt cả Justin Bieber, Taylor Swift, được nữ CEO SN 2k3 mang đi Trung Quốc thi thắng giải 3

Một bài hát đánh dấu đỉnh cao sự nghiệp của 2 ca sĩ đình đám Vpop.

Ca khúc Việt vượt mặt loạt siêu sao thế giới trên top trending

Lạc Trôi không chỉ là một bản hit đơn thuần mà còn được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình định hình vị thế của Vpop trên bản đồ âm nhạc thế giới. Đây là dự án đầu tiên của Sơn Tùng M-TP sau khi rời công ty quản lý cũ để thành lập M-TP Entertainment. Ra mắt vào 00:00 ngày 1/1/2017, ca khúc tạo dấu ấn với sự kết hợp độc đáo giữa Future Bass - dòng nhạc điện tử hiện đại và những nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo, tạo nên không gian âm nhạc ma mị, khác biệt.

Sơn Tùng M-TP - Lạc Trôi

Ca khúc được sản xuất bởi Triple D, MV do Đinh Hà Uyên Thư đảm nhiệm với phong cách cổ trang cách tân. Hình tượng Sơn Tùng với mái tóc dài màu khói, hoàng bào kết hợp sneakers nhanh chóng trở thành phong cách thời trang gây sốt thời điểm ra mắt. Theo chuyên trang thống kê Kworb, chỉ sau 24 giờ phát hành, MV Lạc Trôi đạt hơn 4,4 triệu lượt xem, vươn lên vị trí thứ 6 trong danh sách video được xem nhiều nhất toàn cầu ngày 2/1/2017. Đây là thành tích hiếm có đối với một sản phẩm Vpop ở thời điểm đó, đặc biệt khi bảng xếp hạng quy tụ những ngôi sao hàng đầu US-UK.

Thứ hạng của Lạc Trôi trực tiếp vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Bruno Mars với 24K Magic (hạng 8), Taylor Swift kết hợp ZAYN trong I Don’t Wanna Live Forever (hạng 9), The Weeknd với Starboy (hạng 10) và DJ Snake kết hợp Justin Bieber trong Let Me Love You (hạng 11). Trong bối cảnh thị trường quốc tế vốn có mức độ cạnh tranh khốc liệt, việc một sản phẩm âm nhạc thuần Việt đạt được thứ hạng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt con số mà còn là dấu mốc đáng chú ý của nhạc Việt.

Năm 2017, thói quen nghe nhạc trực tuyến tại Việt Nam chưa phát triển như hiện tại, việc lọt Top 6 toàn cầu càng cho thấy sức hút của Lạc Trôi. Thành công này cũng được xem là tiền đề để những sản phẩm sau đó của Sơn Tùng, tiêu biểu là Hãy Trao Cho Anh, tiếp tục đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Không dừng lại ở thành tích trong ngày đầu phát hành, Lạc Trôi nhanh chóng cán mốc 13,5 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày và đạt 100 triệu lượt xem sau 61 ngày - một kỷ lục của Vpop thời điểm bấy giờ. Thành công của MV cũng góp phần đưa Sơn Tùng M-TP trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút Play Vàng từ YouTube, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của thị trường nhạc số trong nước.

Thành công của MV cũng góp phần đưa Sơn Tùng M-TP trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút Play Vàng từ YouTube, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của thị trường nhạc số trong nước

Xa hơn những con số, Lạc Trôi còn tạo ra ảnh hưởng trên nhiều phương diện. Đây là một trong những sản phẩm tiêu biểu cho xu hướng kết hợp chất liệu văn hóa dân tộc với âm thanh hiện đại, góp phần định hình bản sắc riêng cho Vpop. Hiện tượng này cũng thúc đẩy sự phát triển của văn hóa streaming, khi khán giả ngày càng nhận thức rõ hơn về sức mạnh của lượt xem trực tuyến và vai trò của cộng đồng người hâm mộ trong việc đưa nghệ sĩ nội địa tiếp cận thị trường quốc tế.

Lạc Trôi còn len lỏi vào đời sống đại chúng

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Lạc Trôi còn len lỏi vào đời sống đại chúng. Trang phục Sơn Tùng mặc trong MV từng tạo thành trào lưu, giai điệu ca khúc liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Cụm từ "lạc trôi" cũng trở thành cách diễn đạt phổ biến trong đời sống trực tuyến, thậm chí ca khúc còn xuất hiện trong đề thi Ngữ văn lớp 11, cho thấy sức lan tỏa vượt khỏi phạm vi giải trí.

Bản hit của Sơn Tùng được Phương Mỹ Chi mang đến Trung Quốc, giành điểm cao nhất ở lượt thi đầu Sing! Asia

Gần 8 năm sau khi tạo nên cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc, Lạc Trôi tiếp tục có một hành trình đặc biệt tại sân chơi quốc tế. Tháng 7/2025, Phương Mỹ Chi lựa chọn ca khúc đình đám của Sơn Tùng M-TP để trình diễn tại chung kết Sing! Asia 2025, cuộc thi âm nhạc quy tụ 32 thí sinh đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

Phương Mỹ Chi gây sốt với Lạc Trôi 3 thứ tiếng trong Chung kết Sing! Asia

Thay vì giữ nguyên bản phối quen thuộc, Phương Mỹ Chi cùng nhóm DTAP đã làm mới Lạc Trôi bằng phiên bản song ngữ Việt - Trung, kết hợp cùng nữ ca sĩ Hoàng Linh. Bản phối được phát triển theo hướng giao hưởng, tạo không gian âm nhạc hoành tráng nhưng vẫn giữ lại màu sắc cổ phong vốn là điểm nhận diện của ca khúc. Phần lời tiếng Trung do Đào Tử A1J chấp bút, trong khi Phương Mỹ Chi đảm nhận phần hát tiếng Việt và hỗ trợ bè cho bạn diễn.

Lựa chọn Lạc Trôi không phải ngẫu nhiên. Đây là ca khúc mang đậm tinh thần giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, phù hợp với định hướng mà Phương Mỹ Chi theo đuổi trong suốt hành trình tại Sing! Asia: đưa chất liệu văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế. Màn kết hợp cùng Hoàng Linh đã tạo nên một cuộc đối thoại âm nhạc giữa hai nền văn hóa, thay vì đơn thuần là việc một nghệ sĩ Việt Nam trình diễn lại bản hit quen thuộc. Tiết mục nhận được 202,8 điểm, trở thành phần thi có số điểm cao nhất ở lượt song ca đầu tiên của đêm chung kết. Đây cũng là kết quả giúp đại diện Việt Nam tiến vào vòng thi tiếp theo.

Phương Mỹ Chi được đánh giá cao khi mang Lạc Trôi đến Sing! Asia

Ở vòng thi solo, Phương Mỹ Chi tiếp tục mang đến Chopsticks (Một Bó Đũa), sáng tác mới của cô cùng DTAP dành riêng cho chương trình. Lấy cảm hứng từ câu chuyện bó đũa quen thuộc trong văn hóa Việt Nam, ca khúc truyền tải thông điệp về sự đoàn kết, tình bạn và sức mạnh gắn kết giữa các quốc gia châu Á. Tiết mục được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ, kết hợp nhạc cụ truyền thống và hiện đại, cùng sự xuất hiện của 30 em nhỏ trong trang phục đại diện cho các nền văn hóa châu Á.

Kết thúc hai lượt thi, Phương Mỹ Chi đạt tổng cộng 406,8 điểm, chính thức giành vị trí thứ ba chung cuộc. Quán quân mùa đầu tiên thuộc về Miyuna (Nhật Bản) với 411 điểm, trong khi Chu Phi Ca (Trung Quốc) xếp thứ hai với 407,6 điểm. Phương Mỹ Chi chỉ kém vị trí Á quân 0,8 điểm. Dù không giành được ngôi vị cao nhất, hành trình của nữ ca sĩ tại Sing! Asia vẫn là dấu mốc đáng chú ý. Đặc biệt, việc đưa một bản hit Vpop như Lạc Trôi lên sân khấu quốc tế, làm mới bằng ngôn ngữ và màu sắc âm nhạc của nước bạn nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản, cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý trong việc quảng bá âm nhạc Việt Nam.

Phương Mỹ Chi cám ơn Sơn Tùng

Sing! Asia và bản phối Lạc Trôi mới là một trong những điểm nhấn âm nhạc quan trọng của Phương Mỹ Chi. Sinh năm 2k3, bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi từng bước khẳng định vị trí riêng bằng dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, trữ tình, trước khi mở rộng màu sắc âm nhạc qua những dự án kết hợp chất liệu truyền thống và hiện đại. Hơn một thập kỷ hoạt động, Phương Mỹ Chi sở hữu nhiều sản phẩm được chú ý như Vũ Trụ Cò Bay, Bóng Phù Hoa và Ếch Ngoài Đáy Giếng.

Đáng chú ý, ở tuổi 20, cô tự mình thành lập công ty giải trí PMC Entertainment, đánh dấu bước chuyển từ một nghệ sĩ hoạt động độc lập sang xây dựng thương hiệu và hệ sinh thái riêng. Gần đây nhất, Phương Mỹ Chi phát hành album Dân Chơi Dân Ca, phủ sóng làng nhạc với ca khúc Thiên Đường Với Người Thương và gây sốt cùng 2 concert cháy vé ở TP.HCM - Hà Nội. Song song với vai trò ca sĩ, Phương Mỹ Chi cũng từng bước tham gia vào quá trình định hướng các dự án âm nhạc, cho thấy tham vọng phát triển dài hạn thay vì chỉ tập trung vào hoạt động biểu diễn.