Nhạc Việt có một bài hát phủ sóng quốc tế với loạt thành tích ấn tượng.

Thời gian gần đây, mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, liên tục xuất hiện những video sử dụng một ca khúc tiếng Việt và tạo thành trào lưu thu hút hàng chục triệu lượt xem. Đáng chú ý, bài hát còn được nhiều nghệ sĩ quốc tế sử dụng trong các video nhảy, đưa một ca khúc Việt trở thành âm thanh được chú ý tại nhiều thị trường. Đó chính là Ai Đưa Em Về, ca khúc của ca sĩ TIA và Lê Thiện Hiếu.

MV Ai Đưa Em Về - TIA

Ai Đưa Em Về là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bảo Trọng, được TIA phát hành vào giữa năm 2019, với phần rap do Lê Thiện Hiếu đảm nhận. Nữ ca sĩ từng chia sẻ đây là sản phẩm có màu sắc khác với những sáng tác trước đó của cô. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, pha chút ma mị, kể câu chuyện về những người dù cách xa vẫn có thể tìm về bên nhau. Sau khi phát hành, bài hát được khán giả chú ý nhờ giai điệu và phần hook dễ nhớ.

Đến cuối tháng 2/2026, Ai Đưa Em Về bất ngờ trở thành âm thanh được sử dụng rộng rãi trên TikTok tại nhiều quốc gia châu Á. Ca khúc xuất hiện trong trào lưu "low cortisol", với những video xoay quanh các khoảnh khắc thư giãn, nghỉ ngơi và đời sống thường ngày. Phần giai điệu nhẹ cùng câu hát "Take me back back home" nhanh chóng được sử dụng trong nhiều nội dung thuộc xu hướng này.

Ai Đưa Em Về bắt đầu tăng thứ hạng trên các nền tảng nghe nhạc và đạt nhiều thứ hạng cao trên các BXH âm nhạc khắp châu Á

Từ TikTok, Ai Đưa Em Về bắt đầu tăng thứ hạng trên các nền tảng nghe nhạc và đạt nhiều thứ hạng cao trên các BXH âm nhạc khắp châu Á. Ca khúc từng thu hút gần 600 triệu lượt xem trên TikTok. Bản gốc và Cukak Remix lần lượt giữ vị trí số 1 và số 2 trên Viral 50 Spotify tại Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Singapore. Ca khúc đồng thời lọt Viral 50 tại Hong Kong và Hàn Quốc.

Sau giai đoạn bùng nổ với "low cortisol", Ai Đưa Em Về tiếp tục xuất hiện trong một trào lưu khác trên TikTok. Lần này, ca khúc được sử dụng làm nhạc nền cho các video nhảy và dance challenge. Nhiều nghệ sĩ quốc tế cũng tham gia bắt trend.

Nhiều sao quốc tế cover dance challenge bài Ai Đưa Em Về

Từ Haewon (NMIXX), Choi Yena, ENHYPEN, ILLIT, I-DLE cho đến các diễn viên Thái Lan như Emi và Bonnie, nhiều nghệ sĩ đã sử dụng ca khúc trong những video nhảy hoặc nội dung trên mạng xã hội góp phần đưa ca khúc tiếp cận thêm cộng đồng khán giả quốc tế.

Hiện âm thanh Ai Đưa Em Về được ghi nhận xuất hiện trong khoảng 15 triệu bài đăng trên TikTok trên toàn cầu. Con số này bao gồm các video sử dụng âm thanh của ca khúc trong nhiều dạng nội dung khác nhau, từ video nhảy đến các nội dung đời sống.

Hiện âm thanh Ai Đưa Em Về được ghi nhận xuất hiện trong khoảng 15 triệu bài đăng trên TikTok trên toàn cầu

Trên Spotify, hai phiên bản phổ biến nhất của ca khúc cũng tiếp tục tăng lượt nghe. Bản gốc Ai Đưa Em Về hiện vượt 45 triệu lượt stream, trong khi Cukak Remix đạt hơn 17 triệu lượt. Tổng cộng, hai phiên bản đã mang về hơn 60 triệu lượt stream trên Spotify.

Sự chú ý dành cho Ai Đưa Em Về cũng đưa tên TIA trở lại sau một thời gian khá im ắng

Sự chú ý dành cho Ai Đưa Em Về cũng đưa tên TIA trở lại sau một thời gian khá im ắng. Nữ ca sĩ, tên thật Trần Hải Châu, được biết đến từ năm 2013 khi giành Quán quân Tôi Là Người Chiến Thắng mùa đầu tiên. Sau cuộc thi, cô theo đuổi con đường âm nhạc riêng và thử nghiệm nhiều màu sắc, từ rock, R&B đến City Pop và House.

MV Dancing Among The Stars - TIA

Bên cạnh Ai Đưa Em Về, TIA từng phát hành các sản phẩm như Công Chúa Trên Nương, In The Dark, MoonBow và Deja Vu. Tuy nhiên, sau ca khúc năm 2019, nữ ca sĩ không có thêm sản phẩm nào tạo được mức độ phủ sóng tương tự trên thị trường. Gần đây, TIA trở lại với MV Dancing Among The Stars, đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới sau khoảng thời gian khá im ắng.

Trấn Thành từng chia sẻ sản phẩm của TIA trên trang cá nhân, đồng thời dành nhiều lời khen cho màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ

MV Dancing Among The Stars cũng nhận được sự chú ý từ Trấn Thành. Nam MC chia sẻ sản phẩm trên trang cá nhân, đồng thời dành nhiều lời khen cho màu sắc âm nhạc của TIA. Anh nhận xét nữ ca sĩ có "tư duy âm nhạc cực kỳ quốc tế" và bày tỏ sự thắc mắc khi một nghệ sĩ có màu sắc riêng như TIA vẫn chưa xuất hiện tại những chương trình âm nhạc như Chị Đẹp Đạp Gió hay Em Xinh Say Hi. Trấn Thành khép lại bài viết bằng lời tự nhận "I'm a fan!" và kêu gọi khán giả ủng hộ sản phẩm mới của nữ ca sĩ.

TIA với Ai Đưa Em Về trở thành một trong những bài hát Việt tiếp theo được đông đảo khán giả quốc tế yêu thích

6 năm sau ngày phát hành, Ai Đưa Em Về lại trở thành sản phẩm đưa tên tuổi TIA trở lại với khán giả, lần này không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều thị trường quốc tế. Đáng chú ý, ca khúc trở thành một trong những bài hát Việt tiếp theo được đông đảo khán giả quốc tế yêu thích, tiếp tục cho thấy sức hút của nhạc Việt khi xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống âm nhạc và mạng xã hội của khán giả nước ngoài.

Ảnh: FBNV