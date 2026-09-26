Bài hát Việt dăm bữa nửa tháng lại viral: Ca sĩ nổi tiếng nhất miền Tây lấy chồng nghỉ hát 8 năm chưa hết hot

Sau bao nhiêu năm, âm nhạc của ca sĩ này vẫn không lỗi thời.

Thời gian gần đây, Khởi My bất ngờ trở thành cái tên được chú ý trên mạng xã hội khi một ca khúc cũ của nữ ca sĩ xuất hiện trở lại trên TikTok. Sau nhiều năm kể từ khi ra mắt, Mưa Rơi Vào Phòng bất ngờ trở thành ca khúc quen thuộc trong nhiều video trên nền tảng này. Đáng chú ý, bài hát đã được Khởi My phát hành từ khoảng 10 năm trước nhưng hiện tiếp tục được khán giả tìm nghe trở lại.

Thời gian gần đây, Khởi My bất ngờ trở thành cái tên được chú ý trên mạng xã hội khi một ca khúc cũ của nữ ca sĩ xuất hiện trở lại trên TikTok

Mưa Rơi Vào Phòng là ca khúc được Khởi My phát hành vào năm 2016, do nhạc sĩ Bảo Thạch sáng tác. Bài hát khai thác câu chuyện về một cô gái ngồi trong căn phòng khi trời mưa, nhớ về người yêu ở xa và gửi nỗi nhớ vào những dòng thư. Hình ảnh cơn mưa, căn phòng vắng cùng giai điệu ballad nhẹ nhàng tạo nên màu sắc đặc trưng cho ca khúc.

Mưa Rơi Vào Phòng - Khởi My

Với chất giọng trong trẻo, cách xử lý mềm mại, Mưa Rơi Vào Phòng từng được khán giả biết đến trong giai đoạn Khởi My hoạt động sôi nổi. Dù không tạo dấu ấn lớn như Gửi Cho Anh hay Người Yêu Cũ, ca khúc vẫn là một trong những bài hát được nhắc đến khi nói về giai đoạn nữ ca sĩ hoạt động âm nhạc mạnh mẽ.

Gần một thập kỷ sau khi phát hành, Mưa Rơi Vào Phòng bất ngờ được chú ý trở lại trên TikTok. Từ năm 2025, các phiên bản remix của ca khúc bắt đầu xuất hiện trong nhiều video, đưa đoạn nhạc quen thuộc trở thành âm thanh được người dùng lựa chọn cho nhiều nội dung khác nhau. Tính đến hiện tại Mưa Rơi Vào Phòng đã đạt gần 500.000 lượt sử dụng video trên TikTok.

Mưa Rơi Vào Phòng phiên bản mới đang viral trên mạng xã hội

Tính đến hiện tại Mưa Rơi Vào Phòng đã đạt gần 500.000 lượt sử dụng video trên TikTok

Đến tháng 9/2026, ca khúc tiếp tục được nhắc đến trên nền tảng này với phiên bản Mưa Rơi Vào Phòng Drill. Bản phối theo phong cách drill xuất hiện trong thời điểm dòng nhạc này được nhiều người dùng TikTok khai thác tiếp tục làm bản bài hát 10 năm tuổi của Khởi My tiếp tục được chú ý trên mạng xã hội. Sau gần 10 năm, ca khúc vẫn được nhiều khán giả nghe lại và nhận xét giai điệu không hề cũ, trong khi chất giọng đặc trưng của Khởi My vẫn được yêu thích.

Việc Mưa Rơi Vào Phòng bất ngờ được chú ý trở lại sau gần 10 năm cũng cho thấy Khởi My vẫn là cái tên được khán giả quan tâm

Việc Mưa Rơi Vào Phòng bất ngờ được chú ý trở lại sau gần 10 năm cũng cho thấy Khởi My vẫn là cái tên được khán giả quan tâm. Kể từ khi kết hôn với Kelvin Khánh vào năm 2017, Khởi My dần rút khỏi nhịp hoạt động sôi nổi của showbiz. Nữ ca sĩ không còn chạy show dày đặc, liên tục xuất hiện trên các sân khấu hay phát hành sản phẩm âm nhạc với tần suất như giai đoạn đỉnh cao.

Kể từ khi kết hôn với Kelvin Khánh vào năm 2017, Khởi My dần rút khỏi nhịp hoạt động sôi nổi của showbiz

Thay vào đó, Khởi My dành phần lớn thời gian cho cuộc sống riêng, thỉnh thoảng giao lưu với người hâm mộ qua livestream và duy trì công việc streamer. Từ một cái tên từng xuất hiện dày đặc trong các chương trình, sân khấu ca nhạc và hoạt động giải trí, Khởi My những năm gần đây lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn và không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz.

Trước khi chọn cuộc sống kín tiếng hơn, Khởi My từng là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Vpop những năm 2010. Cô sở hữu loạt ca khúc được khán giả trẻ biết đến như Vì Sao, Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ... Đồng thời, nữ ca sĩ còn hoạt động ở nhiều vai trò khác như MC, VJ và thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình.

Tên tuổi Khởi My bùng nổ mạnh sau khi cô giành Quán quân Gương Mặt Thân Quen mùa đầu tiên vào năm 2013. Sau đó, nữ ca sĩ liên tiếp có những sản phẩm được khán giả trẻ yêu thích, đặc biệt là phim ca nhạc Gửi Cho Anh kết hợp cùng Kelvin Khánh và phần 2 Người Yêu Cũ. Hai sản phẩm nối tiếp câu chuyện của cặp đôi, lần lượt đạt hơn 86 triệu và 54 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời khiến Khởi My và Kelvin Khánh trở thành một trong những cặp đôi được khán giả yêu thích thời điểm đó.

Ở thời điểm Khởi My hoạt động mạnh nhất, nữ ca sĩ thường xuyên chạy show tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt là khu vực miền Tây

Ở thời điểm Khởi My hoạt động mạnh nhất, lịch trình của nữ ca sĩ cũng khá dày. Cô thường xuyên chạy show tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt là khu vực miền Tây, xuất hiện liên tục tại các sân khấu ca nhạc và sự kiện. Khởi My khi ấy không chỉ có lượng khán giả lớn qua các sản phẩm âm nhạc mà còn sở hữu cộng đồng fan đông đảo trên mạng xã hội. Fanpage của nữ ca sĩ đạt hơn 10 triệu lượt thích, trở thành một trong những trang nghệ sĩ Việt có lượng người theo dõi cao nhất vào thời điểm đó.

Năm 2023, Khởi My từng gây chú ý khi xuất hiện tại Ca Sĩ Mặt Nạ với mascot Cừu Bông, nhưng sau chương trình, Khởi My vẫn không trở lại với lịch hoạt động dày đặc

Đến năm 2017, Khởi My kết hôn với Kelvin Khánh. Sau cột mốc này, nữ ca sĩ gần như không còn duy trì lịch hoạt động dày đặc như trước. Năm 2023, Khởi My từng gây chú ý khi xuất hiện tại Ca Sĩ Mặt Nạ với mascot Cừu Bông. Màn lộ diện của nữ ca sĩ lập tức gợi lại nhiều ca khúc từng quen thuộc với khán giả một thời.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả cũng bày tỏ mong muốn Khởi My sớm trở lại với âm nhạc và xuất hiện nhiều hơn trên các sân khấu

Tuy nhiên, sau chương trình, Khởi My vẫn không trở lại với lịch hoạt động dày đặc mà tiếp tục duy trì cuộc sống khá kín tiếng. Việc một ca khúc gần 10 năm tuổi bất ngờ được chú ý trở lại cũng cho thấy giọng hát và những ca khúc của nữ ca sĩ vẫn còn được khán giả nhớ đến. Trên mạng xã hội, không ít khán giả cũng bày tỏ mong muốn Khởi My sớm trở lại với âm nhạc và xuất hiện nhiều hơn trên các sân khấu.

Ảnh: FBNV