Bài hát Việt 8 năm không chịu hết thời, “xào nấu” đủ thể loại vẫn viral, vừa lên thẳng top 1 cả nước

Cứ mỗi lần được làm mới, bài hát này lại khiến cả mạng xã hội rần rần.

Ca khúc Như Một Người Rưng của OSAD và Hà An Huy đang thu hút sự chú ý khi vươn lên vị trí #1YouTube Music Charts Việt Nam đạt hơn 2,6 triệu view, tiếp tục ghi nhận những thành tích nổi bật sau khi ra mắt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phiên bản gốc của bài hát này là Như Một Người Dưng cũng có hành trình lan tỏa đặc biệt, liên tục được khán giả đón nhận qua nhiều phiên bản và xu hướng âm nhạc khác nhau.

Ca khúc Như Một Người Rưng của OSAD và Hà An Huy đang thu hút sự chú ý khi vươn lên vị trí #1YouTube Music Charts Việt Nam đạt hơn 2,6 triệu view

Ca khúc Như Một Người Dưng là sáng tác của nhạc sĩ Thanh Hưng, được nữ ca sĩ Nguyễn Thạc Bảo Ngọc thể hiện và ra mắt vào năm 2018. Mang màu sắc pop ballad, bài hát xoay quanh câu chuyện tình yêu tan vỡ, những tổn thương khi hai người từng gắn bó dần trở nên xa lạ. Ca khúc khắc họa nỗi đau của người con gái khi tình yêu dần phai nhạt, dù vẫn còn tình cảm nhưng phải đối diện với lựa chọn níu kéo hay buông tay.

Như Một Người Dưng - Nguyễn Thạc Bảo Ngọc

Tuy nhiên, ở thời điểm mới ra mắt, Như Một Người Dưng chưa tạo được dấu ấn quá nổi bật trên thị trường âm nhạc. Phải đến năm 2021, ca khúc mới bất ngờ được chú ý trở lại nhờ bản remix của Cukak. Với phần phối khí bắt tai, tiết tấu sôi động hơn so với bản ballad gốc, phiên bản này nhanh chóng lan truyền trên TikTok, trở thành nhạc nền cho hàng loạt video biến hình, chuyển cảnh và nội dung sáng tạo của người dùng. Sự lan tỏa trên nền tảng video ngắn giúp ca khúc tiếp cận thêm nhiều khán giả trẻ, trong đó có những người chưa từng biết đến bản gốc trước đó.

Rất nhiều phiên bản remix ca khúc Như Một Người Dưng viral trên mạng xã hội

Từ một ca khúc phát hành năm 2018, Như Một Người Dưng có thêm vòng đời mới nhờ xu hướng remix và sức lan truyền mạnh mẽ của mạng xã hội, thu hút lượng người nghe đông đảo qua thời gian. Đến cuối năm 2024, Như Một Người Dưng tiếp tục được làm mới qua phiên bản do chính Thanh Hưng thể hiện. Với cách phối khí nhẹ nhàng, tập trung vào giọng hát và cảm xúc của ca khúc, MV Phiên Bản Tác Giả tiếp tục nhận được sự đón nhận tích cực từ công chúng.

Đến nay, âm thanh Drill của Như Một Người Dưng đã ghi nhận khoảng 1,1 triệu video sử dụng trên TikTok

Sang năm 2026, sức lan tỏa của bài hát một lần nữa được nối dài khi phiên bản remix theo phong cách Drill xuất hiện trên TikTok. Phần nhạc có tiết tấu mạnh, phù hợp với các video nhảy và nội dung biến hình, nhanh chóng trở thành chất liệu cho nhiều xu hướng sáng tạo của người dùng. Đến nay, âm thanh Drill của Như Một Người Dưng đã ghi nhận khoảng 1,1 triệu video sử dụng trên TikTok, cho thấy sức sống bền bỉ của ca khúc khi liên tục được các thế hệ khán giả tiếp cận qua những cách thể hiện mới.

Như Một Người Dưng - Thanh Hưng

Không chỉ lan tỏa trên TikTok, Như Một Người Dưng còn tích lũy lượng xem đáng kể trên YouTube qua nhiều phiên bản. MV gốc do Nguyễn Thạc Bảo Ngọc thể hiện đạt khoảng 21,65 triệu lượt xem, bản Cukak Remix vượt 26 triệu lượt xem, trong khi Phiên Bản Tác Giả do Thanh Hưng thể hiện đạt hơn 5 triệu lượt xem.

Cộng lại, ba video đã có hơn 53 triệu lượt xem, chưa tính các bản phối lại khác. Những con số này cho thấy sức sống đáng chú ý của ca khúc, khi một sáng tác ra mắt từ năm 2018 vẫn liên tục tìm được khán giả mới sau gần 8 năm.

Nhạc sĩ Thanh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân về sức sống đặc biệt của Như Một Người Dưng.

Mới đây, nhạc sĩ Thanh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân về sức sống đặc biệt của Như Một Người Dưng. Ca khúc được anh viết trong giờ nghỉ trưa khi còn dạy âm nhạc tại trường mầm non, nhưng lại trở thành một trong những sáng tác nổi bật nhất sự nghiệp.

Đáng chú ý, bài hát gần như mỗi năm lại viral theo một cách khác nhau, từ bản remix lan tỏa trên TikTok đến những phiên bản phối mới liên tục được khán giả đón nhận. Trước sức sống bền bỉ của ca khúc, Thanh Hưng cũng bày tỏ sự trân trọng với Nguyễn Thạc Bảo Ngọc - người thể hiện bản gốc, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả đã giúp bài hát tiếp tục được lan tỏa.

Như Một Người Rưng - OSAD, Hà An Huy

Việc OSAD và Hà An Huy tiếp tục làm mới Như Một Người Dưng và giúp ca khúc viral trở lại cho thấy sức sống bền bỉ của một sáng tác đã ra mắt gần 8 năm. Không nhiều ca khúc có thể liên tục tìm được sức hút qua nhiều thế hệ khán giả, từ bản gốc, các phiên bản remix đến những xu hướng âm nhạc mới trên mạng xã hội.

Với Thanh Hưng, bài hát cũng trở thành một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác. Trong khi đó, phiên bản Như Một Người Rưng của OSAD và Hà An Huy vẫn đang nhận được sự quan tâm của khán giả, tiếp tục nối dài hành trình lan tỏa của ca khúc theo một cách mới.