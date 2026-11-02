Bài hát Việt 3 tỷ lượt nghe vươn tầm quốc tế, Trung Quốc trả giá bản quyền gấp 10 lần vẫn không mua được

Đây là một trong số ít bài hát Việt đạt thành tích khủng tại thị trường tỷ dân.

Giữa thị trường âm nhạc điện tử với hàng loạt sản phẩm được đầu tư công phu, có một bản nhạc Việt từng tạo nên hiện tượng đặc biệt tại Trung Quốc dù xuất phát điểm không phải một dự án được quảng bá rầm rộ. Đó là Ngẫu Hứng của Hoaprox, ca khúc với giai điệu điện tử bắt tai, từng xuất hiện dày đặc trong các buổi livestream của streamer Trung Quốc và video ngắn trên mạng xã hội.

Ngẫu Hứng - Hoaprox

Ngẫu Hứng là sản phẩm gắn liền với tên tuổi Hoaprox, tên thật Nguyễn Thái Hòa. Bản nhạc được sáng tác và đăng tải từ năm 2015, mang màu sắc EDM với tiết tấu sôi động, giai điệu bắt tai và cách xây dựng âm thanh có tính lặp lại cao. Đặc biệt, đây vốn chỉ là một bản nhạc ngắn, dài hơn một phút, chưa có cấu trúc hoàn chỉnh như những sản phẩm EDM thông thường.

Ngẫu Hứng của Hoaprox đã thu hút gần 3 tỷ lượt nghe trực tuyến tại Trung Quốc vào năm 2019

Đến năm 2017, Ngẫu Hứng bất ngờ được cộng đồng mạng Trung Quốc đón nhận. Giai điệu của ca khúc liên tục xuất hiện trong các buổi livestream, video ngắn và nội dung giải trí trên mạng xã hội. Việc được đông đảo người dùng lựa chọn làm nhạc nền giúp sản phẩm lan tỏa mạnh mẽ mà không cần đến chiến dịch quảng bá truyền thống. Đến năm 2019, Ngẫu Hứng đã thu hút gần 3 tỷ lượt nghe trực tuyến tại Trung Quốc.

Thành công này cũng tạo nên tình huống đặc biệt đối với chính chủ nhân bản nhạc. Hoaprox từng bị hiểu lầm là producer Trung Quốc bởi Ngẫu Hứng quá phổ biến tại thị trường này. Ngay cả một bộ phận khán giả Việt Nam cũng bất ngờ khi biết giai điệu quen thuộc đang được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc lại do một producer trong nước sáng tác.

Hoaprox từng bị hiểu lầm là producer Trung Quốc bởi Ngẫu Hứng quá phổ biến tại thị trường này

Đáng chú ý nhất là câu chuyện liên quan đến lời đề nghị mua bản quyền. Trong một chia sẻ trước đây, Hoaprox tiết lộ từng có một đơn vị Trung Quốc trực tiếp sang Việt Nam để gặp anh sau khi nhận thấy Ngẫu Hứng đang được nghe rất nhiều tại thị trường tỷ dân. Phía đối tác ngỏ ý mua lại bản nhạc để phát hành rộng rãi, đồng thời đưa ra mức giá cao gấp 10 lần doanh thu tối đa mà một sản phẩm âm nhạc thông thường có thể mang lại cho nam producer. Với một nghệ sĩ trẻ, đây là lời đề nghị có sức hấp dẫn rất lớn. Tuy nhiên, Hoaprox quyết định từ chối để giữ lại bản nhạc đã làm nên dấu ấn riêng trong sự nghiệp.

Từng có đại diện tại Trung Quốc ngỏ ý mua lại bài hát Ngẫu Hứng với mức giá cao gấp 10 lần doanh thu tối đa mà một sản phẩm âm nhạc thông thường có thể mang lại cho nam producer

Hoaprox từng tiết lộ bản nhạc ra đời trong một lần sáng tác ngẫu nhiên. Thậm chí, anh từng nghĩ đến việc xóa bỏ vì cảm thấy sản phẩm chưa đủ hoàn thiện để giới thiệu đến công chúng. Không có lời hát, thời lượng ngắn và chỉ được thực hiện như một bản nhạc thử nghiệm, Ngẫu Hứng lại trở thành thành công lớn nhất trong sự nghiệp của nam producer, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Sau dấu ấn này, Hoaprox tiếp tục phát triển sự nghiệp ở thị trường nước ngoài. Năm 2018, sản phẩm I Can't Find You được Billboard lựa chọn góp mặt trong tuyển tập Electric Asia Vol.2: The Best New Hit From Asia, gồm 15 sản phẩm nhạc điện tử nổi bật của các nghệ sĩ châu Á. Anh cũng trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng với Spinnin' Records, hãng thu âm điện tử danh tiếng của Hà Lan.

Hoaprox sinh năm 1997 tại Đà Lạt, bắt đầu tìm hiểu sản xuất âm nhạc trên máy tính từ năm 14 tuổi

Hoaprox sinh năm 1997 tại Đà Lạt, bắt đầu tìm hiểu sản xuất âm nhạc trên máy tính từ năm 14 tuổi. Không xuất phát từ môi trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, anh chủ yếu tự học và mày mò sáng tác, phối khí. Tại Việt Nam, Hoaprox từng tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ, góp mặt trong các sản phẩm như Bùa Yêu, Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương, Ghen của Min và Erik, Đã Lỡ Yêu Em Nhiều của JustaTee. Năm 2017, anh cùng Bảo Thy và Nguyễn Phúc Thiện giành ngôi vị quán quân chương trình The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng, qua đó đưa tên tuổi đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Hoaprox cũng là producer đứng sau nhiều bản hit của nhiều nghệ sĩ Việt

Sau nhiều năm theo đuổi EDM, ngày 1/4/2026, nam producer phát hành album phòng thu đầu tay Tầng Sâu Nhất - Love Core, đánh dấu hướng đi mới trong âm nhạc với những câu chuyện về tình yêu và thế giới nội tâm.

Gần 10 năm kể từ khi Ngẫu Hứng xuất hiện, bản nhạc vẫn là dấu mốc đặc biệt trong hành trình của Hoaprox. Từ một sản phẩm ngắn từng bị chính tác giả nghĩ đến chuyện xóa bỏ, ca khúc đã đạt hàng tỷ lượt nghe tại nước ngoài và nhận được lời đề nghị mua bản quyền với mức giá khó có thể bỏ qua.

Câu chuyện phía sau Ngẫu Hứng cũng trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Hoaprox, đồng thời là trường hợp đặc biệt khi một sản phẩm nhạc điện tử do người Việt thực hiện có thể tạo được sức ảnh hưởng lớn ở thị trường tỷ dân.

Ảnh: FBNV