Bài hát “tiên tri” đỉnh nhất Đại lễ A80: Đức Phúc - Phương Mỹ Chi cất giọng đều rạng danh quốc tế, Việt Nam thịnh vượng sáng ngời!

Đức Phúc chiến thắng Intervision 2025

Rạng sáng 21/9 (theo giờ Việt Nam), Đức Phúc - đại diện Việt Nam tại Intervision Song Contest 2025 đã xuất sắc giành ngôi Quán quân với màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương. Chiến thắng này lập tức trở thành một cột mốc chưa từng có trong lịch sử nhạc Việt, đồng thời là niềm tự hào đối với hàng triệu khán giả Việt Nam.

Intervision 2025 là cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn. Năm nay, có 23 quốc gia tham dự, trong đó Việt Nam góp mặt với đại diện là ca sĩ Đức Phúc. Theo ban tổ chức, giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 30 triệu ruble (tương đương 360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng Việt Nam). Đây được coi là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử Intervision, khẳng định quy mô và uy tín của cuộc thi.

Đức Phúc - đại diện Việt Nam tại Intervision Song Contest 2025 đã xuất sắc giành ngôi Quán quân

Giữa đấu trường âm nhạc quốc tế, Đức Phúc đã chọn cách “kể” câu chuyện của Việt Nam bằng chất liệu dân ca kết hợp rap hiện đại. Chính sự hòa trộn táo bạo nhưng khéo léo này đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo, mang về 422 điểm để bước lên ngôi vị quán quân.

Đức Phúc biểu diễn Phù Đổng Thiên Vương tại Intervision 2025

Phù Đổng Thiên Vương lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Đằng sau chiến thắng của Đức Phúc là ekip hùng hậu gồm nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, producer DuongK, thầy sáo Nguyễn Hoàng Anh, rapper Phúc Du, Orange hỗ trợ viết lời và đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh. Đức Phúc và ekip đã biến hóa sân khấu Phù Đổng Thiên Vương thành 1 màn trình diễn hoà quyện yếu tố sử thi, văn hóa Việt lại vừa tiệm cận với xu hướng biểu diễn đương đại.

Đức Phúc bản lĩnh tại Nga

Hoá thân thành Thánh Gióng

Đức Phúc và ekip đã biến hóa sân khấu Phù Đổng Thiên Vương thành 1 màn trình diễn hoà quyện yếu tố sử thi, văn hóa Việt

Trong chia sẻ sau đêm đăng quang, Đức Phúc thừa nhận đây là tiết mục mà anh đã đặt trọn tâm huyết. “Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường và tinh thần dẻo dai của người Việt. Tôi muốn kể câu chuyện ấy theo cách mà khán giả toàn cầu có thể tiếp cận dễ dàng, nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt. Trên sân khấu, từ âm nhạc, trang phục, visual led, đạo cụ… tất cả đều gói gọn một Việt Nam kiêu hãnh và bất khuất”, nam ca sĩ nói.

Đức Phúc hô vang "Việt Nam"

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tiết lộ quá trình chọn lựa nghệ sĩ đại diện Việt Nam tại Intervision vốn khắt khe hơn bao giờ hết. “Chúng tôi cần một nghệ sĩ có bề dày kinh nghiệm, có bản lĩnh sân khấu, đồng thời phải có khả năng truyền cảm hứng và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc. Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ và thậm chí vượt kỳ vọng”, ông khẳng định.

Khoảnh khắc vỡ oà của Đức Phúc

Khoảnh khắc Đức Phúc giơ cao chiếc cúp tại Moscow cũng là khoảnh khắc mà người hâm mộ Việt tin rằng, một chương mới cho âm nhạc nước nhà đã được viết nên.

Phương Mỹ Chi bùng nổ tại Sing! Asia 2025

Trước Đức Phúc, Việt Nam từng có một niềm tự hào khác mang tên Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia 2025 . Dù dừng chân ở Top 3 chung kết, nữ ca sĩ sinh năm 2003 vẫn được coi là “ngôi sao sáng” của mùa giải. Bởi lẽ, xuyên suốt gần hai tháng tranh tài, Phương Mỹ Chi đã thực sự cháy hết mình, khiến cả châu Á nhớ tên.

Phương Mỹ Chi gây chú ý nhờ giọng hát kỹ thuật, giàu cảm xúc và cực kỳ ổn định

Chi vừa hát, vừa nhảy popping, thậm chí thử sức với rap và múa đương đại

Từ những vòng đầu tiên, Phương Mỹ Chi gây chú ý nhờ giọng hát kỹ thuật, giàu cảm xúc và cực kỳ ổn định. Điều khiến cô khác biệt chính là việc dám “đặt văn hóa Việt lên bàn cân” trong một cuộc chơi vốn thiên về pop, vũ đạo và idol hóa. Những tiết mục như Rock Hạt Gạo, Bóng Phù Hoa, Vũ Trụ Có Anh… đều được phối mới hoàn toàn bởi DTAP, tạo ra sự pha trộn giữa truyền thống và đương đại. Chi vừa hát, vừa nhảy popping, thậm chí thử sức với rap và múa đương đại.

Phương Mỹ Chi biểu diễn Lạc Trôi tại Chung kết Sing! Asia

Đêm tranh tài Top 3, Phương Mỹ Chi mang đến hai tiết mục: Lạc Trôi song ca cùng Hoàng Linh và Một Bó Đũa solo. Nếu Lạc Trôi cho thấy khả năng kết nối, thích nghi và làm mới bản hit quốc dân của Sơn Tùng, thì Một Bó Đũa lại là bản tuyên ngôn cá nhân đầy bản lĩnh. Phương Mỹ Chi hát cả tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh, hòa mình vào câu chuyện giao thoa văn hóa, đồng thời khẳng định thông điệp: dù hội nhập, Việt Nam vẫn giữ được bản sắc.

Phương Mỹ Chi chứng minh rằng, nghệ sĩ trẻ hoàn toàn có thể tỏa sáng bằng chính bản sắc dân tộc

Không giành ngôi Quán quân, nhưng những gì Phương Mỹ Chi làm được đã vượt xa khuôn khổ một cuộc thi. Phương Mỹ Chi chứng minh rằng, nghệ sĩ trẻ hoàn toàn có thể tỏa sáng bằng chính bản sắc dân tộc, mà không cần chạy theo trào lưu nhất thời.

Bài hát “tiên tri” đỉnh nhất Đại lễ 2/9

Sau khi Đức Phúc giành chiến thắng tại Intervision, người ta mới nhìn ra điểm chung giữa nam ca sĩ và Phương Mỹ Chi - 2 đại diện Việt Nam làm rạng danh nước nhà ở đấu trường quốc tế. Đó chính là, cả Phương Mỹ Chi và Đức Phúc đều góp mặt trong sân khấu đồng diễn Đại lễ A80 vào sáng 2/9 ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đặc biệt hơn, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi đều được cất giọng trong ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời.

Màn đồng diễn Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời tại Đại lễ 2/9

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời là sáng tác của nhạc sĩ trẻ buitruonglinh, phát hành từ năm 2023 nhưng đến dịp Quốc khánh 80 năm mới thực sự vụt sáng. Bài hát lấy cảm hứng từ 4 văn kiện lịch sử quan trọng, tái hiện những mốc son hào hùng của dân tộc.

Lời ca vang lên trong Đại lễ A80 từng khiến hàng triệu người rơi xúc động tự hào:

“Lời Nam quốc sơn hà định phận

Đông như nguyệt sáng soi

Mực in dấu quân dân nhà Trần

Lời hịch còn vang sấm truyền

Trời xanh như áng thiên thư bình Ngô

Danh nhân họa nước non

Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập

Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời

Đời đời ngàn muôn ấm no.”

Hai ca sĩ được lựa chọn cho màn đồng diễn, cùng cất giọng trong Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời - Đức Phúc và Phương Mỹ Chi đều lần lượt rạng danh quốc tế

Như một lời báo trước, hai ca sĩ được lựa chọn cho màn đồng diễn, cùng cất giọng trong Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời - Đức Phúc và Phương Mỹ Chi đều lần lượt rạng danh quốc tế. Phương Mỹ Chi và Đức Phúc đã biến thông điệp “Việt Nam thịnh vượng sáng ngời” thành hiện thực. Thêm một điểm trùng hợp nữa là cả Phương Mỹ Chi và Đức Phúc đều xuất phát điểm từ The Voice Kids và The Voice - cuộc thi tuyển chọn giọng hát thực lực.

Nếu gọi Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời là “lời tiên tri”, thì đây chính là tiên tri trọn vẹn nhất từng có

Có thể nói, chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 và hành trình bùng nổ của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia 2025 chính là lời hồi đáp rực rỡ nhất cho ca từ Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời. Nếu gọi đó là “lời tiên tri”, thì đây chính là tiên tri trọn vẹn nhất từng có.